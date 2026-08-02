La Polonia si è laureata campione della Volleyball Nations League maschile, conquistando il titolo in una finale avvincente contro gli Stati Uniti. L'incontro decisivo, disputato a Ningbo, in Cina, si è concluso con il punteggio di 3-2 (25-21, 23-25, 25-27, 25-23, 15-10) a favore dei polacchi. Questo trionfo rappresenta il quarto successo per la Polonia nella storia della competizione, incluse le edizioni del 2012 (allora World League), 2023 e 2025, rafforzando così la propria egemonia nella pallavolo internazionale. La squadra è già campione del mondo in carica.

La Finale: Una Rimonta da Campioni

La sfida per il titolo è stata caratterizzata da grande intensità e dalla notevole prova di carattere polacco. Dopo aver vinto il set iniziale, i polacchi si sono trovati in svantaggio per 2-1. Tuttavia, con grande resilienza e determinazione, sono riusciti a pareggiare i conti nel quarto set. La vittoria finale è stata poi sigillata nel tie-break decisivo, dove la Polonia si è imposta con autorità, coronando una prestazione memorabile.

Il Podio e il Percorso dell'Italia

La medaglia di bronzo della Volleyball Nations League maschile è stata conquistata dalla Slovenia, che ha superato il Giappone per 3-1 nella finale per il terzo posto con i parziali di 25-21, 26-28, 25-22, 25-22.

Per quanto riguarda l'Italia, il suo cammino nel torneo si è interrotto ai quarti di finale, eliminata con un secco 3-0 dagli Stati Uniti, poi finalisti.

Il Cammino Azzurro nella VNL

La fase finale della competizione si è svolta a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia, guidata dal CT Ferdinando De Giorgi, aveva raggiunto i quarti dopo aver concluso la fase intercontinentale al quarto posto. L'incontro con gli Stati Uniti (quinti classificati) si è rivelato fatale: la sconfitta per 3-0 ha impedito agli azzurri di accedere alle semifinali, ponendo fine alle loro speranze di medaglia nella Volleyball Nations League.