La necessità di mantenere Josh Allen in piena forma è diventata la priorità assoluta per i Buffalo Bills in vista della nuova stagione NFL. La profondità nel ruolo di quarterback, infatti, appare estremamente limitata, con i giocatori di riserva che non hanno saputo convincere durante il training camp estivo. Le prestazioni di Kyle Allen e Shane Buechele sono state giudicate poco rassicuranti, rendendo la disponibilità di Josh Allen per l'intera stagione più cruciale che mai.

Un'eventuale assenza, anche di breve durata, del quarterback titolare rischierebbe di compromettere in modo significativo le ambizioni di campionato della franchigia, che punta a un ruolo da protagonista nella corsa al Super Bowl.

Le opzioni per rafforzare il reparto prima dell’inizio della regular season sono poche e poco convincenti: i free agent disponibili, come Brett Rypien, Jeff Driskel o John Wolford, offrono un minimo miglioramento, mentre alternative più affidabili come Teddy Bridgewater o Jimmy Garoppolo comporterebbero costi salariali elevati.

Il reparto quarterback sotto stretta osservazione

Il quadro emerso dal training camp evidenzia una situazione delicata: è imperativo che Josh Allen resti in salute per tutta la stagione. La dirigenza dei Bills si trova quindi a dover valutare con attenzione ogni possibile soluzione, ma il margine di manovra appare ridotto. Allen, ormai trentenne, dovrà adottare uno stile di gioco più prudente, privilegiando la protezione fisica per evitare infortuni che potrebbero compromettere il futuro prossimo della squadra.

La presenza di avversari di alto livello, come Patrick Mahomes e Lamar Jackson, entrambi sani e altamente motivati, rende il percorso dei Bills ancora più complesso. In questo contesto competitivo, la solidità e la continuità di Allen diventano elementi imprescindibili per mantenere vive le speranze di successo della franchigia.

La profondità del reparto quarterback

Analizzando la profondità del roster dei Bills, emerge come la posizione di quarterback sia una delle più critiche. Oltre a Josh Allen, il gruppo comprende Kyle Allen e Shane Buechele, considerati poco ispiranti come riserve. Sebbene il posto di backup dovrebbe andare al giocatore con maggiore esperienza, nessuno dei due offre garanzie solide in caso di necessità. Questa situazione sottolinea l'assoluta centralità della salute di Josh Allen per le sorti della squadra nella stagione in arrivo.