Gregorio Paltrinieri ha concluso i suoi Europei di nuoto con una splendida medaglia d’argento nella staffetta 4x1,5 chilometri di fondo, aggiungendo un nuovo, significativo risultato al suo palmarès. Al termine della gara, il campione azzurro ha condiviso un aneddoto curioso sul suo avvicinamento alle competizioni: “Ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente, col rosario, mi aveva avvicinato sull’aereo per Parigi, dicendomi che aveva parlato con Padre Pio e che avrei vinto due medaglie. Così è stato, ci ha preso”.

Paltrinieri ha raccontato l’incontro con un sorriso, sottolineando come la profezia si sia avverata con la conquista delle due medaglie europee.

Analizzando la sua prestazione e il percorso della staffetta, ha aggiunto: “Sono contento di questo argento europeo, ci siamo sempre difesi. Nei primi tre quarti ho lasciato andare l’ungherese, poi ho fatto la mia gara. Mi è mancato lo spunto finale, ma sono contento. Vado via con un po’ di rammarico, non sono contento di come ho gestito alcune cose. Ho dato quello che potevo fare”.

Bilancio di una stagione e scelte future

Il bilancio personale di Paltrinieri dopo le recenti competizioni rivela una profonda riflessione sulle sue condizioni fisiche e sulle scelte future. Il nuotatore ha ammesso di aver dovuto rinunciare a gare importanti, come i 1500 metri ai Mondiali di Fukuoka, per problemi di salute e condizione non ottimale.

La sua esperienza iridata, pur con l'oro in staffetta e l'argento nei 5 km, è stata "più deludente che gratificante". La preparazione insufficiente lo ha costretto a un rientro anticipato e a una revisione del programma: “Penso sempre di essere il più forte, ma non l’ho dimostrato perché non stavo bene e ho fatto solo due belle gare. Andarmene è stata durissima e dovrò fare delle scelte: ridurre il numero di gare per poter fare le altre davvero bene”.

Guardando al futuro, Paltrinieri ha espresso la necessità di un’analisi approfondita della propria condizione per ritrovare competitività: “In questi giorni dovrò fare un po’ di analisi perché non sono stato bene. Il motivo per cui sono tornato prima è questo: accelerare i tempi nel fare le analisi e vedere che cosa viene fuori”.

Nonostante le difficoltà e un anno "un po’ sfortunato", il campione mantiene forte fiducia: “Non ne ho dato prova, però credo di essere molto forte. Non l’ho dimostrato come volevo, ma ci saranno altre opportunità”.

Strategie e obiettivi verso Parigi

Il campione azzurro ha evidenziato l’importanza di centellinare le energie e di selezionare con cura le competizioni, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Ha sottolineato la necessità di migliorare in vasca, "mettere a posto le virate e diventare più veloce", ma anche di dedicarsi al fondo. “È tempo di scelte. Sceglierò per l’anno prossimo cosa portare a Parigi, dopo Parigi credo che la piscina sia impensabile. Il fondo ti dà modo di allenarti diversamente”.

Ha inoltre riflettuto sull'evoluzione del nuoto, citando gli 800 metri come esempio di una gara in cui si è sentito "scappare via subito", evidenziando la costante progressione dei tempi.

Pur consapevole delle sfide e della necessità di adattarsi a un nuoto in continua evoluzione, Gregorio Paltrinieri guarda con determinazione al futuro, pronto a rimettersi in gioco e a puntare ai massimi livelli nelle prossime stagioni.