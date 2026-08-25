L’Aquila per la Vita ha stanziato un significativo contributo di 25mila euro per sostenere la ricerca oncologica presso l’Università dell’Aquila. Questo finanziamento, che rinnova un contratto di ricerca nel settore delle biotecnologie, mira a promuovere studi innovativi sul mesotelioma pleurico maligno e il carcinoma renale, con un focus specifico sul ruolo del gene Bap1.

Il Progetto di Ricerca Finanziato

Il contributo è destinato al rinnovo del contratto di ricerca della dottoressa Alessandra Rossetti, biotecnologa del Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche dell’Università dell’Aquila.

La dottoressa Rossetti proseguirà il suo lavoro nell’ambito dell’oncologia medica molecolare, concentrandosi sui meccanismi biologici attraverso i quali lo stato del gene Bap1 influisce sulla prognosi dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno e carcinoma renale. Il progetto è coordinato dal professor Giovanni Luca Gravina.

L'Importanza della Collaborazione e del Sostegno

La direttrice del Dipartimento ha sottolineato come le strette collaborazioni con le associazioni rappresentino un valore aggiunto fondamentale per la ricerca e lo sviluppo di competenze sul territorio. Ha inoltre evidenziato il ruolo consolidato del rapporto con L’Aquila per la Vita nella realizzazione di progetti cruciali nello studio delle patologie oncologiche.

Il presidente dell’associazione, Giorgio Paravano, ha ribadito l’importanza di tale impegno: “Sostenere la ricerca significa investire nel futuro dei pazienti e della medicina. Vogliamo offrire un supporto concreto a ricercatori e ricercatrici di valore dell’Università dell’Aquila, affinché possano portare avanti studi innovativi con ricadute cliniche e terapeutiche dirette.”

L'Impegno di L’Aquila per la Vita nel Tempo

L’Aquila per la Vita è un’associazione di tipo ETS (Ente del Terzo Settore) attiva dal 2004. La sua missione principale è sostenere le attività cliniche e di ricerca dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Aquila, con un focus particolare sulle terapie di supporto, palliative e le cure domiciliari.

Negli ultimi anni, l’associazione ha finanziato numerosi progetti e fornito importanti dotazioni strumentali. Tra questi si annoverano, nel giugno 2025, un endoscopio per l’U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria e, nel settembre 2025, un toracoscopio per il reparto di Pneumologia e UTIR, oltre a un polisonnigrafo per Neurofisiopatologia, dimostrando un impegno costante e tangibile a favore della sanità locale.