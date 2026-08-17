Larissa Iapichino ha conquistato l'oro europeo nel salto in lungo, un traguardo che l'atleta ha definito un tassello mancante nel palmarès dell’atletica italiana. La campionessa ha espresso grande emozione per la vittoria, sottolineandone il valore simbolico e i prossimi impegni.

Un oro storico per l'atletica azzurra

“È il primo oro della storia del lungo femminile, qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell’atletica italiana”, ha dichiarato Larissa Iapichino, accolta a Firenze Peretola. “È stato un susseguirsi di emozioni: vincerlo nella terra di mia mamma, davanti alla mia famiglia, portando in alto nel medagliere una squadra confermata la più forte d’Europa”.

Prossimi impegni: Diamond League e Ultimate Championship

L'atleta ha delineato i futuri appuntamenti: “Concluderò con le ultime due gare con la finale di Diamond League il cinque di settembre a Bruxelles”, ha spiegato la neo campionessa. Seguirà l’Ultimate Championship, “questa novità, una sorta di mondiale élite, l’undici settembre. Le ferie sono lontane”.

Il significato del trionfo per l'Italia

La vittoria di Iapichino assume un valore particolare per il movimento azzurro. Questo oro nel lungo femminile colma un'assenza in una disciplina dove l’Italia ha avuto grandi protagoniste, ma mai sul podio europeo. Il successo giunge mentre la nazionale si conferma tra le più forti del continente.

Il percorso verso il trionfo europeo

Il percorso di Larissa Iapichino verso questo oro è stato di alto livello. Ai Campionati mondiali indoor di Toruń 2026, l'atleta aveva conquistato l'argento nel salto in lungo (6,87 m), dietro la portoghese Agate de Sousa (6,92 m). Ciò aveva confermato il suo status di atleta di livello mondiale, preparando il terreno per il successo europeo.