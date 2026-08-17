Larissa Iapichino ha scritto una pagina memorabile agli Europei di atletica di Birmingham, conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo e celebrando con orgoglio l’appartenenza alla squadra azzurra. L’atleta, protagonista indiscussa della serata, ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione dopo la premiazione, sottolineando il momento d’oro che sta vivendo l’Italia sportiva.

“È stata una notte magica, visti anche gli altri risultati”, ha dichiarato Iapichino, visibilmente emozionata. Ha poi aggiunto: “Dopo la vittoria dei ragazzi nella 4x400 mi sono sgolata.

Per l’Italia è un momento d’oro e sono felice di essere parte di questa bellissima famiglia. Ho messo la mano sul cuore durante l’inno di Mameli perché sono fiera di essere italiana”. Parole che hanno evidenziato non solo il suo trionfo individuale, ma anche il profondo senso di coesione e identità nazionale che ha animato la spedizione azzurra.

L’atleta ha ripercorso le sensazioni vissute durante la gara, rivelando la sua determinazione in pedana. “Ero molto decisa, sono una persona che deve essere sempre stimolata”, ha confessato. Ha proseguito, descrivendo la sua mentalità competitiva: “Ero pronta a rispondere a un salto superiore al mio, però mi sono piaciuta per come ho gestito la gara.

Di solito sono io a rincorrere, questa volta sono state le altre”. Un cambio di prospettiva che ha segnato la sua performance, dimostrando una maturità e una consapevolezza tattica notevoli.

Il successo di squadra e l’onda azzurra

Il trionfo di Iapichino si inserisce in un quadro di eccezionali risultati per l’atletica italiana, che a Birmingham ha celebrato anche la vittoria della staffetta 4x400 maschile. L’azzurra ha voluto rimarcare con forza il valore del gruppo e la straordinaria forza della squadra, capace di imporsi anche contro avversari di altissimo livello, inclusi i britannici padroni di casa. Il clima di entusiasmo e la coesione tra gli atleti hanno contribuito a rendere la notte di Birmingham ancora più speciale per l’intera delegazione italiana, rafforzando il senso di una famiglia unita nel successo.

La strategia vincente verso l’oro europeo

Il percorso che ha condotto Larissa Iapichino alla conquista dell’oro europeo è stato il frutto di scelte oculate e di una preparazione meticolosa. L’atleta, in stretta collaborazione con il suo staff tecnico, aveva preso la decisione di rinunciare alla partecipazione al meeting di Firenze, un sacrificio ponderato per concentrare ogni energia fisica e mentale sulla rassegna continentale di Birmingham. Questa strategia mirata, basata su una gestione attenta dei carichi di lavoro e su un lavoro tecnico specifico, si è rivelata pienamente vincente.

Dopo una stagione intensa, caratterizzata da un record nazionale assoluto e da importanti piazzamenti in competizioni internazionali, Iapichino è riuscita ad arrivare all’appuntamento europeo nella migliore condizione possibile.

La sua capacità di gestire la pressione e di esprimere il massimo potenziale nel momento cruciale ha confermato il suo status tra le protagoniste indiscusso della disciplina del salto in lungo, culminando con la meritata medaglia d’oro.