Le Dallas Wings hanno conquistato l’ottavo e ultimo posto disponibile per i playoff WNBA, assicurandosi l'accesso alla post-season grazie a una convincente vittoria per 96-78 contro le Portland Fire al College Park Center. Questo successo segna un momento storico per la franchigia e per la sua giovane stella, Paige Bueckers, la scelta numero uno del Draft 2025, che farà il suo debutto assoluto nei playoff WNBA.

Con questo risultato, il quadro delle otto squadre qualificate alla fase finale del campionato è ora completo. Tuttavia, la corsa alle teste di serie rimane più aperta che mai, con diverse formazioni impegnate in una serrata lotta per migliorare la propria posizione in classifica in vista degli accoppiamenti playoff.

La graduatoria attuale vede le Minnesota Lynx in testa con un record di 31 vittorie e 8 sconfitte, seguite dalle Golden State Valkyries (26-11), Las Vegas Aces (26-13) e Atlanta Dream (25-13). A completare la griglia delle qualificate ci sono le Indiana Fever, le New York Liberty, le Washington Mystics e, appunto, le Dallas Wings.

La lotta per le teste di serie e il calendario decisivo

La fase finale della stagione regolare si preannuncia particolarmente combattuta e ricca di colpi di scena. Le Minnesota Lynx, pur essendo attualmente al primo posto, dovranno affrontare uno dei calendari più impegnativi tra le squadre qualificate, con cinque partite rimanenti, di cui ben quattro contro altre formazioni già ai playoff.

Al contrario, le Golden State Valkyries, galvanizzate dalla recente vittoria proprio contro Minnesota, possono contare su un calendario più agevole e si candidano seriamente a insidiare la vetta della classifica. Le Las Vegas Aces e le Dallas Wings, invece, godranno di un finale di stagione meno ostico, non avendo più in programma scontri diretti con squadre già qualificate ai playoff nelle loro ultime cinque gare.

La vittoria delle Valkyries sulle Lynx è stata un momento chiave della stagione, dimostrando la capacità della squadra californiana di capitalizzare le difficoltà al tiro e le palle perse delle avversarie. La forte pressione difensiva esercitata, in particolare su giocatrici come Napheesa Collier e Olivia Miles, unita a un contributo significativo dalla panchina, ha rilanciato con forza le ambizioni delle Valkyries nella corsa alla prima posizione assoluta.

Mercato e nuovi equilibri: il caso DeWanna Bonner

Fuori dalla contesa playoff, si registrano importanti movimenti di mercato che potrebbero influenzare gli equilibri futuri. I Phoenix Mercury hanno raggiunto un accordo di buyout con la veterana DeWanna Bonner, che diventerà free agent una volta superate le waivers. Bonner rappresenta un rinforzo prezioso per diverse squadre in corsa per il titolo. Tra le possibili destinazioni figurano le Las Vegas Aces, che stanno affrontando l’infortunio di NaLyssa Smith, le Dallas Wings, che potrebbero beneficiare della sua esperienza e presenza sotto canestro, e gli Atlanta Dream, alle prese con problemi fisici nel reparto lunghe.

Con la pausa per la FIBA World Cup ormai imminente, la WNBA si prepara a vivere un finale di stagione regolare ad alta tensione, che definirà la composizione definitiva della griglia playoff e i possibili nuovi equilibri dettati anche dalle ultime mosse di mercato.