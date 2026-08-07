Il general manager dei New York Yankees, Brian Cashman, è sotto i riflettori per alcune controverse scelte di mercato che, secondo numerosi osservatori, potrebbero compromettere le ambizioni della squadra nella fase cruciale della stagione. La strategia adottata durante la recente finestra di mercato, in particolare, non ha convinto i tifosi, i quali si aspettavano rinforzi di maggiore spessore per puntare con decisione ai playoff.

Le operazioni concluse da Cashman si sono limitate all’arrivo del prima base Luis Garcia e dell’esterno Heliot Ramos, innesti considerati insufficienti a colmare le lacune evidenti nel roster.

L’assenza di interventi più incisivi ha lasciato irrisolti alcuni punti deboli, tra cui la situazione della terza base, dove Ryan McMahon non ha garantito il rendimento atteso, con una WAR di appena 0.2 e una difesa in calo. Molti ritengono che sarebbe stato opportuno intervenire con decisione per rafforzare tale ruolo.

Le occasioni mancate sul mercato

Un aspetto fortemente contestato riguarda la gestione della posizione di catcher. La mancata acquisizione di Adley Rutschman, passato ai rivali dei Boston Red Sox, è indicata come un errore strategico. Cashman ha preferito continuare a puntare su Austin Wells, nonostante le difficoltà incontrate dal giovane ricevitore in questa stagione. Questa scelta ha lasciato un vuoto importante nel lineup degli Yankees, che rischia di pesare nei momenti chiave.

Non meno rilevante è la questione del bullpen: pur avendo ceduto alcuni rilievi poco performanti, il general manager non ha inserito nuovi rinforzi, affidandosi a soluzioni interne come la conversione di Clarke Schmidt o Carlos Rodón a ruoli di rilievo. Una decisione giudicata rischiosa dagli addetti ai lavori, che sottolineano la necessità di maggiore profondità nel reparto lanciatori.

Gestione dei talenti e prospettive

Infine, la gestione del giovane Jasson Domínguez ha sollevato ulteriori perplessità. Considerato fino a poco tempo fa uno dei prospetti più promettenti, Domínguez è stato rispedito in Triple-A nonostante le emergenze in esterno, una scelta che ha fatto calare sensibilmente il suo valore di mercato e ridotto il potenziale ritorno in caso di cessione.

In un recente commento, Brian Cashman ha dichiarato che la dirigenza degli Yankees "ha setacciato il mercato dei ricevitori" e ha avuto "molte conversazioni con Baltimore riguardo Adley Rutschman", aggiungendo: "Non siamo riusciti a soddisfare il prezzo richiesto, quindi loro hanno fatto affari altrove". Questa affermazione conferma le difficoltà incontrate dalla società nel concludere operazioni di alto profilo e alimenta il dibattito sulle strategie adottate dal front office.

Guardando al futuro, resta da capire se la linea della pazienza e della costruzione graduale porterà i risultati sperati o se, al contrario, le occasioni perse peseranno sulle ambizioni di gloria dei New York Yankees nella fase più calda della stagione.