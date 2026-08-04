Ogni franchigia della NFL custodisce la storia di almeno un giocatore che, per tifosi e addetti ai lavori, meriterebbe un posto nella Pro Football Hall of Fame, ma che, per ragioni diverse, non ha ancora ricevuto l'agognato riconoscimento. Un'analisi recente ha messo in luce i principali "snub" per ciascuna squadra: atleti che, pur avendo avuto carriere di altissimo livello, sono tuttora in attesa della celebre giacca dorata.

Le figure più discusse in attesa di Canton

Tra i nomi più discussi spicca Ottis Anderson, running back degli Arizona Cardinals.

Fu Rookie of the Year, correndo per ben 1.605 yard nella sua stagione d'esordio, e si distinse come MVP del Super Bowl XXV. Nonostante questi traguardi, Anderson non è ancora stato inserito nella Hall of Fame. Un caso emblematico è anche quello di Tommy Nobis, linebacker degli Atlanta Falcons, cinque volte Pro Bowler e membro del prestigioso team degli anni Sessanta, il quale, pur non avendo mai partecipato ai playoff, attende ancora di essere celebrato a Canton.

Per i Baltimore Ravens, il linebacker Terrell Suggs si presenta come uno dei candidati più forti: sette volte Pro Bowler, insignito del titolo di Defensive Player of the Year nel 2011, si posiziona ottavo nella storia della NFL per sack e detiene il record di tackle for loss.

Suggs è stato finalista nel 2026 e, in base alle regole attuali, sarà automaticamente finalista anche nel 2027. Tra i Buffalo Bills, invece, merita menzione Steve Tasker, uno specialista degli special team con sette convocazioni al Pro Bowl, 204 tackle nei team speciali e sette punt bloccati. Numeri che lo consacrano come uno dei migliori nel suo ruolo, ma ancora senza il riconoscimento massimo.

Prospettive future e la crescente competizione

Il tema degli esclusi dalla Hall of Fame è particolarmente sentito in un periodo in cui numerosi grandi ex giocatori stanno diventando eleggibili. La competizione per l'ingresso a Canton si fa sempre più serrata: ad esempio, Adrian Peterson, quattro volte All-Pro, sarà eleggibile a breve e la sua candidatura appare quasi certa.

Tuttavia, la presenza di altri nomi illustri come Ben Roethlisberger e Rob Gronkowski potrebbe rendere il processo di selezione ancora più selettivo. Le regole prevedono inoltre che i finalisti non eletti, come Terrell Suggs, tornino automaticamente tra i candidati l'anno successivo, aumentando così la pressione e l'attesa per molti atleti di spicco.

Oltre ai giocatori, anche allenatori, dirigenti e proprietari vengono presi in considerazione per l'ingresso nella Hall of Fame, rendendo il panorama delle candidature ancora più articolato. In questo scenario complesso, le storie di coloro che attendono da anni il meritato riconoscimento diventano un simbolo della passione e della complessità che caratterizzano la ricca storia della NFL.