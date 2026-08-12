La scuderia Cadillac Formula 1 ha nominato Marcin Budkowski nuovo team principal, subentrando a Graeme Lowdon. Questa "transizione di leadership pianificata" mira a spingere l'organizzazione verso una maggiore performance in pista. Budkowski, con oltre due decenni di esperienza in Formula 1 (Prost, Ferrari, McLaren, FIA e direttore esecutivo di Renault/Alpine), debutterà al Gran Premio di Zandvoort il prossimo weekend. Dan Towriss, CEO di Cadillac F1, ha accolto la nomina, sottolineando l'apporto di Budkowski in termini di "esperienza eccezionale, competenze tecniche e leadership strategica" per una "mentalità vincente" e competere ai massimi livelli.

Cambio alla guida e obiettivi

Il team ha espresso gratitudine a Graeme Lowdon per la sua leadership e il ruolo svolto nella fondazione della scuderia, riconoscendo il suo contributo nell'aver stabilito una "solida base".

Marcin Budkowski ha delineato i suoi obiettivi per portare Cadillac ai vertici: massimizzare lo sviluppo della vettura entro il limite di budget e ottimizzare ogni funzione. Ha enfatizzato la necessità di costruire un'organizzazione d'élite con una "mentalità vincente: determinata, instancabile, ossessionata dai dettagli e capace di eseguire con precisione in gara". Il suo compito sarà allineare persone, strumenti e flussi di informazione per migliorare rapidamente le prestazioni della vettura.

Situazione sportiva e prospettive

Cadillac tornerà in pista dopo la pausa estiva con Valtteri Bottas e Sergio Perez, attualmente ventunesimo e ventiduesimo in classifica piloti. La squadra è ancora alla ricerca del suo primo punto in Formula 1, con il miglior risultato un tredicesimo posto di Bottas in Cina. Le recenti difficoltà hanno evidenziato la necessità di questa nuova guida. L'arrivo di Budkowski rappresenta una svolta strategica per Cadillac, mirando a capitalizzare la sua esperienza per crescita e risultati importanti in Formula 1.