La nazionale italiana di flag football ha ottenuto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 vincendo la semifinale della Coppa del Mondo a Düsseldorf, in Germania.

Nel decisivo incontro di semifinale, gli azzurri hanno superato il Canada per 41‑36 (12‑22, 24‑19), assicurandosi l'accesso alla finale e il pass olimpico. L'Italia aveva già sconfitto la Germania per 38‑22, confermando la sua élite mondiale. L'altra semifinale è tra Stati Uniti e Messico.

Il flag football a Los Angeles 2028

Il flag football, disciplina simile al football americano, ma senza placcaggi (si ferma l'avversario strappandogli una bandierina dalla cintura), debutterà nel programma olimpico a Los Angeles 2028.

Il percorso di qualificazione olimpica

Il sistema di qualificazione olimpica per il flag football è stato approvato dal Comitato Esecutivo del CIO e dalla Federazione Internazionale (IFAF). Gli Stati Uniti, paese ospitante, sono qualificati automaticamente. I restanti cinque posti (maschile e femminile) verranno assegnati dai Campionati del Mondo IFAF, a Düsseldorf (13-16 agosto). Le prime due squadre classificate – esclusi gli Stati Uniti – si assicureranno il pass per Los Angeles 2028.

“It’s now starting to get very real! LA28 is going to be an unforgettable, history‑making moment for American football and I can’t wait to congratulate our first qualifiers at the IFAF World Championships in Düsseldorf this summer.

The stakes and the levels of international competition in flag football have never been higher. We’re in for two years of unmissable action all around the globe.” Pierre Trochet, presidente IFAF.

Fabio Tortosa, direttore IFAF: “It’s exciting to be able to reveal this first Olympic Qualification System for Flag Football, which showcases the competitiveness and universality of our most widely played and fastest‑growing discipline. We know how precious and coveted these LA28 berths will be, and our guiding principles in designing the pathway have always been integrity and fairness, aiming to ensure equal opportunity for teams from every continent.”