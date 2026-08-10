L'Italia ha inaugurato il proprio percorso nell'ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B, disputata in Tanzania, con una vittoria netta e convincente, che ha subito marcato il passo nel torneo. Gli azzurri hanno superato il Bahrain con un margine di 68 runs, dimostrando fin da subito la propria determinazione e la qualità del proprio gioco.

L'ottima performance in battuta degli Azzurri

Dopo aver vinto il toss, la squadra italiana ha optato per iniziare in battuta, una scelta tattica che si è rivelata subito vincente. L'innings azzurro si è concluso con un totale di 200 runs all out in 49.2 overs.

Numerosi atleti hanno fornito contributi fondamentali: Justin Mosca ha realizzato 31 runs, mentre il capitano Harry Manenti ne ha messi a segno 28. Altrettanto importanti sono stati i 31 runs di Akash Waduwalage e i 24 di Crishan Kalugamage, che hanno permesso all'Italia di stabilire un punteggio competitivo e difficile da raggiungere.

La risposta del Bahrain e il dominio italiano al bowling

Il Bahrain si è trovato di fronte un target di 201 runs da inseguire, ma la sua risposta è iniziata nel modo più difficile. Il primo wicket è caduto già alla primissima palla, un inizio decisamente in salita per la formazione avversaria. Nonostante questo avvio complicato, il Bahrain ha tentato una reazione, riuscendo a raggiungere quota 73/1 e provando a riaprire la partita.

Tuttavia, l'attacco italiano al bowling ha progressivamente preso il controllo dell'incontro, soffocando ogni tentativo di rimonta avversario e consolidando il vantaggio.

Kalugamage, protagonista assoluto e Player of the Match

Tra i protagonisti indiscussi della giornata, Crishan Kalugamage si è distinto non solo in battuta, ma soprattutto al bowling, dove ha chiuso con ben 4 wickets, evidenziando una forma fisica e tecnica eccezionale. Fondamentale è stato anche l'apporto di Benjamin Manenti, autore di 3 wickets, e di Rakibul Hasan, che ne ha conquistati 2. Grazie a questa prestazione corale estremamente solida e ben orchestrata, il Bahrain è stato eliminato per un totale di 132 runs in 41.1 overs.

La prestazione a tutto tondo di Kalugamage, decisivo sia con la mazza che con la palla, gli è valsa il meritato riconoscimento di Player of the Match.

Un esordio convincente per l'Italia nella Challenge League B

Questa convincente vittoria per 68 runs rappresenta un esordio di grande importanza per l'Italia nella Challenge League B in Tanzania. Il risultato finale, con gli azzurri a 200 runs (49.2 overs) e il Bahrain a 132 runs (41.1 overs), conferma la superiorità dimostrata sul campo e permette alla squadra di iniziare il proprio cammino nel migliore dei modi, gettando le basi per un percorso che si preannuncia promettente e ricco di soddisfazioni.