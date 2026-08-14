La tennista neozelandese Lulu Sun, protagonista di una brillante e inaspettata cavalcata a Wimbledon nel 2024, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di prendersi una pausa dall'attività agonistica. La motivazione principale di questo stop temporaneo è legata al proprio benessere psicofisico, un tema sempre più centrale nel mondo dello sport professionistico. L'annuncio è stato diffuso dalla stessa Sun attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove ha dettagliato le ragioni che l'hanno spinta a fermarsi.

Nel suo messaggio, la giocatrice ha evidenziato le intense pressioni e le continue richieste imposte dal circuito tennistico, capaci di influenzare profondamente la vita personale e la salute mentale degli atleti.

“Le richieste fisiche e mentali di un calendario competitivo sono incessanti e possono influenzare la tua vita in più modi di quanto si possa immaginare”, ha scritto Sun, sottolineando la complessità della vita di un professionista. “Con questo in mente, ho deciso di prendermi una pausa dalla competizione per concedermi un po’ di spazio per il mio benessere e per godermi la vita oltre il campo da tennis. Questo mi darà l’opportunità di allontanarmi dalle pressioni della competizione, resettare e prepararmi per ciò che verrà.” Questa dichiarazione offre una chiara prospettiva sulla necessità di un recupero profondo, lontano dalle luci dei riflettori.

L'ascesa e le sfide di una giovane promessa

Lulu Sun, venticinquenne di origine neozelandese, ha mostrato il suo talento precocemente, ottenendo il suo primo ranking WTA già all’età di quattordici anni.

Il suo nome è balzato agli onori della cronaca internazionale grazie a un percorso straordinario e memorabile compiuto a Wimbledon nel 2024. Partendo dalle qualificazioni, Sun ha saputo superare avversarie di calibro internazionale come Alexandra Eala, Zheng Qinwen ed Emma Raducanu, spingendosi fino ai quarti di finale del prestigioso torneo londinese. In quella storica occasione, la tennista si era confrontata con Donna Vekic in un incontro estremamente combattuto, arrendendosi soltanto al terzo set e raggiungendo, grazie a questa performance, il suo best ranking di numero 39 al mondo.

La stagione successiva, nel 2025, aveva visto Sun raggiungere un altro traguardo significativo: la finale del torneo di Guangzhou, dove era stata sconfitta dall’americana Ann Li con il punteggio di 7-6(6), 6-2.

Tuttavia, il 2026 si è rivelato un anno particolarmente impegnativo e ricco di difficoltà. La tennista ha subito un'eliminazione al primo turno degli Australian Open e, successivamente, non è riuscita a qualificarsi per due dei tornei del Grande Slam più importanti: il Roland Garros e, ironia della sorte, lo stesso Wimbledon che l'aveva vista protagonista due anni prima. Queste recenti battute d'arresto hanno probabilmente contribuito alla sua decisione di fermarsi.

Il benessere degli atleti e il futuro di Sun

La scelta di Lulu Sun si inserisce in un contesto globale sempre più sensibile e attento al benessere psicofisico degli atleti, un aspetto che negli ultimi anni ha acquisito una rilevanza cruciale nel panorama dello sport professionistico.

La pausa annunciata dalla promettente giocatrice neozelandese non è solo un momento di riposo, ma rappresenta un’importante opportunità per ricaricare le energie, sia fisiche che mentali, e per valutare con la dovuta serenità i prossimi passi della sua carriera. La comunità tennistica, insieme ai suoi numerosi tifosi e agli addetti ai lavori, nutre la speranza di rivederla presto in campo, rinnovata e pronta a riprendere il percorso interrotto, confermando il talento e la determinazione già ampiamente dimostrati sui grandi palcoscenici internazionali.