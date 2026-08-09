È morto a 87 anni Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960. Il velocista torinese si è spento dopo un periodo di malattia in una clinica di Torino. I funerali si terranno in forma privata. Berruti lascia la moglie Silvia.

Nato a Torino il 19 maggio 1939, Berruti si era avvicinato all’atletica nel 1955 al liceo Cavour, distinguendosi subito come il più veloce dell’istituto. La sua carriera culminò il 3 settembre 1960 allo Stadio Olimpico di Roma, dove conquistò la medaglia d'oro nei 200 metri. Eguagliò il primato mondiale con il tempo di 20.5 secondi, sia in semifinale che in finale, precedendo lo statunitense Lester Carney e il francese del Senegal Abdou Seye.

Per questa impresa, il Coni gli riconobbe 800 mila lire per la medaglia d'oro, 400 mila lire per il record mondiale e una Fiat 500. Quattro anni dopo, ai Giochi Olimpici di Tokyo, corse ancora i 200 metri, terminando quinto e primo tra gli europei con il tempo di 20.83 secondi.

Carriera e riconoscimenti

Oltre all'attività sportiva, Berruti era laureato in chimica e, conclusa la carriera agonistica, lavorò nel settore della comunicazione. Nel 2006 fu uno degli otto italiani scelti come portatori della bandiera olimpica durante la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino. Il suo nome figura sulla Walk of Fame dello sport italiano a Roma, iniziativa del Coni per celebrare le leggende che hanno fatto la storia dello sport nazionale.

Il legame con Torino e l'atletica

Livio Berruti mantenne sempre un forte legame con la città di Torino e con il mondo dell'atletica. Ricordava spesso gli allenamenti tra piazza d'Armi e lo stadio Comunale, sottolineando come "la fatica… è sempre stata anche gioia perché teneva lontani i pensieri pesanti". Nel corso degli anni sostenne progetti per lo sviluppo di impianti sportivi cittadini e si espresse a favore della candidatura di Torino alle Olimpiadi estive del 2036, ritenendo la città una "capitale dello sport".

Nel suo percorso personale e professionale, Berruti incoraggiò sempre i giovani atleti a proseguire gli studi, affermando che "la laurea serve per la vita dopo la carriera". Il suo contributo allo sport italiano resta testimoniato dai risultati ottenuti e dall’impegno nella promozione dell’atletica tra le nuove generazioni.