Manny Machado, terza base dei San Diego Padres e sette volte All-Star, sta attraversando una delle stagioni più complesse della sua carriera, con una media battuta di .217 e un OPS di .718. Nonostante le sue difficoltà personali, i Padres hanno dimostrato grande resilienza, vincendo otto delle ultime dieci partite e mantenendo un vantaggio di due gare sui Diamondbacks per l’ultimo posto disponibile nella Wild Card della National League. Machado, intanto, si avvicina al traguardo dei 30 fuoricampo stagionali, un risultato che non raggiungeva dal 2022, e si prevede che supererà le 2.200 valide prima della fine del campionato.

Sin dal suo debutto nel 2012, Machado ha goduto di ampio apprezzamento nel mondo del baseball, eppure il suo nome è raramente associato alla Hall of Fame. Tuttavia, un’analisi approfondita dei suoi numeri e del contesto della sua carriera lo posiziona tra i candidati più solidi per un futuro ingresso a Cooperstown. A suo favore giocano due fatti inconfutabili: non è mai risultato positivo a sostanze dopanti e non ha mai subito sospensioni prolungate per comportamenti scorretti, né dentro né fuori dal campo. L’unica eccezione è una sospensione di quattro partite nel 2016 per una rissa che non ha intaccato la sua reputazione complessiva.

I numeri di Machado e il percorso verso la Hall of Fame

Alla data del 19 agosto, Machado vanta una media battuta in carriera di .275, con 2.166 valide e 392 fuoricampo.

È interessante notare che, tra i 59 giocatori con almeno 400 fuoricampo, ben 36 sono già stati inclusi nella Hall of Fame. Molti degli esclusi hanno avuto legami con l’uso di sostanze dopanti o sono stati considerati “Hall of Very Good”, non raggiungendo il livello di eccellenza richiesto per Cooperstown. Machado, al contrario, si distingue per la sua integrità e la costanza delle prestazioni.

Per gli appassionati di statistiche avanzate, il suo valore di 62.3 bWAR lo colloca al 167° posto di tutti i tempi. Di questi giocatori, 133 sono già membri della Hall of Fame, e altri sette sono ancora in attività, tra cui stelle come Mike Trout e Mookie Betts. Questo lascia solo 26 giocatori con un bWAR simile che non sono ancora stati inseriti, spesso per motivi extra-sportivi o perché non hanno ancora raggiunto l’eleggibilità.

La rinascita di Machado e le speranze dei Padres nei playoff

Negli ultimi mesi, Manny Machado ha mostrato chiari segnali di una rinascita. Dopo un inizio di stagione difficile, dal 20 giugno in poi ha registrato un’impressionante media battuta di .307 con sette fuoricampo e un OPS di 1.069 in 89 presenze al piatto. Questo significativo miglioramento è stato il risultato di specifici aggiustamenti tecnici: un approccio più aggressivo sui lanci veloci, una notevole riduzione del tasso di swing a vuoto e un aumento dell’angolo di lancio, che ha permesso di generare maggiore potenza sulle palle colpite nel cuore della zona di strike. Inoltre, Machado ha dimostrato la sua capacità di eccellere in situazioni tradizionalmente complesse, come con le basi vuote e zero out, raggiungendo la base in undici occasioni su venti.

Questi aggiustamenti strategici non solo hanno rilanciato la sua stagione a livello individuale, ma potrebbero fornire la scintilla decisiva per i San Diego Padres nella loro corsa verso i playoff. Resta ora da vedere se, un giorno, Machado sceglierà di essere immortalato con il cappellino degli Orioles o dei Padres sulla sua placca nella Hall of Fame, oppure opterà per un logo neutro, lasciando un’ulteriore curiosità per il futuro.