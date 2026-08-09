La Nazionale italiana di calcio ha una nuova capo delegazione: è Diana Bianchedi, la cui nomina è stata ufficializzata dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Questa scelta strategica mira a valorizzare il prestigio e la credibilità internazionale della vice presidente vicaria del CONI, riconoscendo in lei una figura chiave per il dialogo tra il mondo del calcio e l'intero sistema sportivo nazionale.

Un segnale di integrazione per il calcio italiano

L'affidamento a Diana Bianchedi del ruolo di capo delegazione invia un segnale inequivocabile: il calcio non deve essere percepito come un compartimento isolato, ma come una componente essenziale e integrata del sistema sportivo nazionale.

Malagò ha evidenziato come Bianchedi, grazie al suo eccezionale curriculum e alle sue comprovate competenze, incarni perfettamente questa visione integrata. La sua presenza rappresenta un ponte istituzionale, riportando il calcio al centro di un dialogo costruttivo con l'intero panorama sportivo.

Il profilo di una leader sportiva

Il profilo di Diana Bianchedi è di assoluta eccellenza nel panorama sportivo italiano. Ex campionessa olimpica nel fioretto, ha conquistato l'oro a Barcellona 1992 e Sydney 2000, dimostrando un'attitudine vincente e una profonda conoscenza dell'agonismo. Attualmente ricopre la prestigiosa carica di vice presidente vicaria del CONI. Il suo percorso unisce in modo esemplare esperienze sportive di altissimo livello, una solida formazione accademica – con una laurea in medicina e master in ambito sportivo e gestionale – e ruoli dirigenziali di grande rilevanza, tra cui spicca la sua partecipazione attiva nella Fondazione Milano Cortina 2026.

Un momento di rinnovamento per la governance federale

La nomina di Bianchedi si inserisce in un periodo di significativo rinnovamento della governance federale. Questo momento segue le dimissioni di figure di spicco come Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi ruoli di direttore tecnico e consulente, e si colloca anche dopo la vicenda che ha coinvolto Andrea Pirlo. L'arrivo di Bianchedi come capo delegazione della Nazionale è quindi un passo importante in questa fase di ridefinizione e rafforzamento della struttura dirigenziale del calcio italiano, con l'obiettivo di consolidare la sua immagine e il suo ruolo all'interno del contesto sportivo globale.