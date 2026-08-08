La giovane velocista Margherita Castellani ha scritto una pagina storica per l'atletica italiana, stabilendo il nuovo record nazionale Under 20 nei 200 metri. L'impresa è avvenuta durante le semifinali dei Mondiali Under 20 in corso a Eugene, negli Stati Uniti, dove l'atleta perugina ha conquistato un posto nella finale iridata con un tempo eccezionale di 22.99 secondi.

Nella sua semifinale, Castellani ha tagliato il traguardo al terzo posto, ma il suo crono ha segnato un primato significativo: è la prima juniores azzurra a scendere sotto la barriera dei 23 secondi su questa distanza.

Tesserata per le Fiamme Oro e l'Arcs Cus Perugia, la sprinter ha migliorato di ben un decimo il precedente record italiano di categoria, proiettandosi così nella top ten italiana di sempre. Questo straordinario risultato le ha permesso di diventare la terza atleta italiana a qualificarsi per una finale mondiale Under 20 nei 200 metri, e ora si prepara a competere per il titolo nella notte tra sabato e domenica.

Le dichiarazioni di Castellani dopo la semifinale

Al termine della gara che le ha regalato il record, Margherita Castellani ha condiviso le sue emozioni e le difficoltà affrontate: "Per me è stata una stagione molto difficile, era l’ultima cosa che mi aspettavo da quest’anno. Questa volta c’è stata davvero tanta fatica, però è vero che la fatica ripaga tutto.

Sono già contentissima di correre la finale, sarebbe un sogno migliorare il tempo, poi quel che viene, viene". L'atleta ha rivelato di essere arrivata alla rassegna iridata con un numero limitato di gare disputate e una stagione altalenante, condizionata da un problema fisico.

L'eccezionale performance della sprinter non è passata inosservata nella sua città natale. L'assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, ha espresso pubblicamente il suo sostegno e incoraggiamento attraverso i social media, scrivendo: "Goditi questa finale Margherita, continua a correre libera, Perugia è con te".

La partecipazione italiana ai Mondiali U20

La presenza di Margherita Castellani a Eugene si inserisce nel contesto di una nutrita spedizione italiana ai Mondiali Under 20.

La squadra azzurra è composta da un totale di 64 atleti, di cui 33 uomini e 31 donne, tutti selezionati per rappresentare l'Italia nella prestigiosa rassegna iridata che si svolge in Oregon. Tra i convocati figurano numerosi altri giovani talenti dell'atletica nazionale, pronti a mettersi alla prova nelle diverse specialità. Nella stessa gara dei 200 metri femminili, a fianco di Castellani, è stata schierata anche Elisa Valensin. L'evento, che ha preso il via il 5 agosto e si concluderà il 9 agosto, vede sfidarsi atleti emergenti da ogni parte del mondo per i titoli di categoria.

La straordinaria prestazione di Castellani rappresenta un segnale di grande vitalità e un importante stimolo per il movimento giovanile italiano, confermando il costante progresso e il valore delle nuove generazioni nell'atletica leggera.

Ora l'attenzione è interamente focalizzata sulla finale, dove la promettente sprinter perugina avrà l'opportunità di tentare un ulteriore miglioramento del suo primato e di inseguire un traguardo storico per l'Italia.