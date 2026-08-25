Una profonda commozione e una vasta partecipazione hanno segnato l'ultimo saluto ad Angela Buccico, l'avvocata materana di cinquantacinque anni scomparsa nell'incidente aereo verificatosi il 16 agosto in Calabria. La cerimonia funebre, svoltasi nel Santuario di San Francesco di Paola a Matera, ha visto una folla numerosa stringersi attorno alla famiglia, testimoniando l'affetto e la stima della comunità verso la professionista.

Molti cittadini, non trovando posto all'interno del santuario, hanno atteso all'esterno, partecipando con rispetto e dolore al rito.

La presenza di numerose autorità locali e regionali ha evidenziato il cordoglio istituzionale: tra gli altri, erano presenti il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, gli assessori regionali alla Salute, Cosimo Latronico, e alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale. Nel suo intervento, il presidente Bardi ha definito l'accaduto una "grande tragedia", rinnovando la vicinanza sua e dell'intera Regione alla famiglia Buccico in questo momento di dolore.

Le circostanze del tragico incidente

Angela Buccico, figlia dell'ex sindaco e senatore Nicola Buccico e sorella dell'attuale vicesindaco Rocco Buccico, si trovava a bordo di un ultraleggero.

Con lei viaggiava il pilota Carlo Arnulfo, avvocato romano di sessantaquattro anni. Secondo quanto emerso dall'autopsia, entrambi sono deceduti sul colpo a causa dell'impatto. I loro corpi, insieme ai resti del velivolo, furono ritrovati nel territorio di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, dopo le ricerche.

I dettagli dell'autopsia e il cordoglio cittadino

L'autopsia, eseguita dall'equipe di medicina legale dell'azienda ospedaliero-universitaria 'Dulbecco' di Catanzaro, ha confermato che sia Angela Buccico sia Carlo Arnulfo sono morti immediatamente a seguito del violento impatto. I funerali, celebrati nella mattinata odierna presso il Santuario di San Francesco di Paola, hanno rappresentato un momento di unità per la città di Matera.

La numerosa partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali ha testimoniato il profondo cordoglio che ha colpito l'intera regione Basilicata, unita nel ricordo della stimata avvocata.