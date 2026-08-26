Il talento non ha età e Matthew Brennan continua a darne prova sul palcoscenico della Vuelta a España. Nella quinta frazione da Falset a Roquetes, il ventenne britannico della Visma-Lease a Bike ha conquistato il suo secondo trionfo personale in questo suo primo Grande Giro, finalizzando con una volata imperiosa il lavoro perfetto della propria squadra e battendo nettamente Jordi Meeus.

🥇 Matthew Brennan da la segunda victoria de etapa al Visma-Lease.



🥈 Jordi Meeus logra la segunda posición.#VueltaRTVE26a #LaVuelta26 pic.twitter.com/fhid06FnVx — Teledeporte (@teledeporte) August 26, 2026

Il vento e l'Alto de Pauls

Un percorso all'apparenza privo di particolari insidie altimetriche, se si eccettua l'Alto de Pauls (terza categoria) posizionato a circa trenta chilometri dal traguardo, ma che ha comunque regalato qualche momento di tensione.

La prima fase di gara è stata caratterizzata dal tentativo di fuga promosso da Fredrik Dversnes Lavik, Walter Calzoni, Mattia Gaffuri e Diego Uriarte. L'azione dei quattro battistrada ha però avuto vita breve: nella parte centrale della corsa, la minaccia del vento ha portato il gruppo ad alzare drasticamente l'andatura, riassorbendo la fuga prima che la situazione tornasse ad addolcirsi.

L'unico spunto è arrivato poco prima del traguardo intermedio per un allungo di Ethan Hayter per fare incetta di punti. Sulle rampe dell'Alto de Pauls la corsa non ha fatto registrare attacchi veri e propri, ma il ritmo sostenuto ha causato comunque una selezione da dietro. A fare le spese della fatica è stato anche Mads Pedersen, apparso un po' appannato e provato dalle fatiche dell'ultimo Tour de France, che ha perso contatto assieme ad altri corridori.

Il capolavoro del treno Visma

Scollinata la salita, la Visma-Lease a Bike ha preso in mano le operazioni con un controllo ferreo della corsa, spegnendo sul nascere un tentativo isolato e velleitario promosso da Xabier Mikel Azparren. Negli ultimi chilometri la formazione olandese ha messo in strada una dimostrazione di forza e qualità tecnica straordinaria per lanciare la volata di Brennan.

Con una coppia di apripista di valore assoluto formata da Wout van Aert e Christophe Laporte, il treno giallo-nero ha imboccato l'ultimo chilometro in posizione dominante. Brennan non ha dovuto far altro che sfruttare l'autostrada aperta dai compagni e piazzare uno scatto breve e potente. Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), francobollato alla ruota del britannico, non ha trovato mai le gambe per tentare il sorpasso, accontentandosi della seconda piazza.

A seguire arrivano l'ottimo terzo posto di Vincenzo Albanese e la quarta posizione del giovane Alessandro Romele.

Classifica invariata

Nessun grattacapo per i big della generale in una giornata pensata per le ruote veloci. Tadej Pogačar mantiene saldamente la maglia rossa con 3'21" di margine su Primož Roglič e 3'32" su Enric Mas, godendosi un'altra giornata sotto il segno dei giovani fenomeni della nuova generazione.