I Minnesota Vikings hanno escluso J.J. McCarthy dal ruolo di quarterback titolare per la prossima stagione, una decisione che segue l'arrivo di Kyler Murray. Quest'ultimo ha rapidamente conquistato l'attenzione dello staff tecnico e ha ricevuto ampie opportunità con la prima squadra, relegando McCarthy ai margini delle rotazioni principali. Il giovane regista non è riuscito a imporsi come la dirigenza aveva sperato, segnando un punto di svolta nel suo percorso con la franchigia.

La sua posizione è ulteriormente complicata da un percorso travagliato: un grave infortunio al ginocchio ha compromesso la sua stagione da rookie, impedendogli di trovare la necessaria continuità sul campo.

Nonostante la giovane età e un potenziale ancora da esplorare, il suo ruolo nel roster dei Vikings è ora secondario, aprendo a possibili scenari di mercato e a ipotesi di scambio.

Le squadre interessate a J.J. McCarthy

Con McCarthy fuori dai piani immediati dei Vikings, diverse franchigie della NFL potrebbero considerare un'offerta per il quarterback. I New York Jets, ad esempio, potrebbero vederlo come un'alternativa a Geno Smith, specialmente in una prospettiva futura. Un'acquisizione di McCarthy non precluderebbe la ricerca di un quarterback nel draft 2027, ma offrirebbe una soluzione di sviluppo e una copertura in caso di difficoltà per Smith.

I Carolina Panthers, d'altra parte, cercano un backup affidabile per Bryce Young.

L'attuale riserva, Kenny Pickett, non ha convinto nelle sue recenti apparizioni. La presenza di McCarthy potrebbe assicurare maggiore stabilità dietro il giovane titolare. Anche i Cleveland Browns stanno valutando la situazione, sebbene la loro rosa includa già diversi giovani quarterback, rendendo una trattativa più complessa. In tale scenario, uno scambio potrebbe includere altri giocatori e scelte future, con i Vikings che potrebbero ricevere una selezione al quinto giro in cambio di McCarthy e una scelta minore.

La strategia dei Vikings su McCarthy

Nonostante le speculazioni di mercato, i Vikings sembrano propensi a trattenere McCarthy nel proprio roster. La franchigia ha effettuato un investimento significativo nel giovane quarterback, avendo già versato il 70% del suo contratto da rookie.

Un eventuale scambio, in questo momento, non genererebbe un ritorno in termini di scelte o giocatori che possa compensare l'investimento iniziale. Meno di un anno fa, McCarthy era considerato il futuro titolare della squadra e, nonostante l'ingaggio di Murray, la dirigenza non ha ancora perso del tutto la fiducia nelle sue potenzialità.

La presenza di Kyler Murray potrebbe fungere per McCarthy sia da stimolo motivazionale sia da opportunità di crescita, offrendo la possibilità di apprendere da un veterano. La speranza dei Vikings è che l'arrivo di Murray possa dare una "scossa" al giocatore, aiutandolo a ritrovare la concentrazione e a superare le difficoltà della scorsa stagione. In ogni caso, il valore di mercato di McCarthy rimane basso; la società potrebbe quindi preferire mantenerlo come risorsa interna, piuttosto che cederlo a condizioni ritenute svantaggiose e non proficue per il club.