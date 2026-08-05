Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), Stefano Mei, ha ribadito la chiara preferenza dell’Italia per ospitare i Campionati Mondiali di atletica nel 2029, pur confermando la piena disponibilità del Paese anche per l’edizione del 2031. Durante una conferenza stampa tenutasi nella sede federale a Roma, Mei ha spiegato le motivazioni di questa scelta strategica.

“La nostra preferenza è per il 2029”, ha dichiarato Mei, “sarebbe un regalo anche per i nostri campioni olimpici di Tokyo, che sono sicuro vorrebbero partecipare.

Se poi World Athletics dovesse sceglierci per il 2031 siamo qua. Insieme a Sport e Salute abbiamo ragionato che questa sarebbe la data ideale. Nel 2032 ci saranno gli Europei di calcio e andremmo a ‘intasare’ l’Olimpico per due anni”. Questa pianificazione mira a evitare sovrapposizioni e a garantire la massima valorizzazione dell’evento.

La candidatura italiana è il risultato di un intenso lavoro di squadra e di un progetto che si distingue per la sua sostenibilità e credibilità. “Ospitare il Mondiale dopo 42 anni è un desiderio non solo del presidente, ma di tutta l’atletica italiana”, ha proseguito Mei, evidenziando l’impegno profuso: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro: devo ringraziare gli uffici e quanti hanno messo insieme un progetto che è sostenibile, credibile, adatto a una manifestazione che ha solo le Olimpiadi come paragone”.

Il presidente FIDAL ha inoltre espresso consapevolezza delle sfide future: “Sono conscio della nostra forza ma anche di chi abbiamo contro. Sarà una challenge impegnativa ma molto stimolante”.

Le aspettative per gli Europei di Birmingham

Nel corso della conferenza, Stefano Mei ha rivolto un pensiero anche agli imminenti Europei di Birmingham, temperando le aspettative sui risultati e sottolineando la difficoltà di replicare il successo di Roma. “Vincere 24 medaglie è irripetibile. Andiamo nella tana del lupo, o del leone in questo caso”, ha affermato. Riguardo a una previsione di medaglie, Mei ha auspicato una “media tra le 12 di Spalato, che ci sono buone possibilità di migliorare, e le 24 di Roma”.

Roma: un modello per i grandi eventi e la loro eredità

La proposta di Roma per i Mondiali di atletica del 2029 si inserisce in un percorso di crescita e valorizzazione del territorio, avviato con eventi di prestigio come il Golden Gala Pietro Mennea e culminato con gli Europei del 2024. Mei ha enfatizzato l’importanza di trasformare gli eventi sportivi in un’eredità duratura per le città: “I grandi eventi passano, le città che sanno trasformarli in un’eredità restano”.

Il presidente federale ha rimarcato come la collaborazione sinergica tra diverse istituzioni abbia permesso all’Italia di organizzare appuntamenti sportivi di alto livello, generando un significativo valore per il territorio. A conferma di ciò, uno studio presentato in occasione di un incontro istituzionale ha rivelato che i grandi eventi sportivi ospitati da Roma tra il 2023 e il 2026 hanno generato un impatto economico territoriale superiore ai 7,5 miliardi di euro.

Questo dato è supportato da un moltiplicatore medio ponderato di circa 2,2, indicando che ogni euro investito, direttamente dall’organizzazione o dai partecipanti, ha più che raddoppiato il suo valore economico.