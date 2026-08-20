Il rinnovo di Max Verstappen con la Red Bull fino al 2030 rappresenta per la scuderia una conferma della fiducia reciproca e un impegno per il futuro. Il team principal Laurent Mekies ha commentato l'accordo ai microfoni di Sky, sottolineando l'importanza della scelta del pilota e delle prospettive della squadra.

La fiducia di Verstappen

"Per noi della Red Bull è fantastica la fiducia che, con il rinnovo del contratto, Verstappen ci sta dando come team. La prenderemo con responsabilità, per essere capaci di dargli una vettura nel futuro con cui possa vincere, perché è l'unica cosa che ci interessa.

La fiducia che ci dà un contratto così lungo ci permette di costruire fondamenta solide. Max avrebbe potuto andare in qualsiasi team, perché è il più bravo di tutti, e invece ha deciso di restare assieme, e noi con lui, uniti nella voglia di vincere".

Persone e nuove strutture

Mekies ha poi evidenziato il ruolo delle persone all'interno della squadra e gli investimenti previsti per i prossimi anni.

"La prima cosa sono le persone, Max non ha bisogno di me per le sue valutazioni: è stato con noi per 10 anni, sa che la prima cosa che ci dà successo sono loro - ha aggiunto Mekies -. Dall'anno prossimo avremo anche una nuova galleria del vento, tante cose miglioreranno".