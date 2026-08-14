La preseason NFL 2026 ha offerto ai Las Vegas Raiders l'opportunità di valutare due nuovi quarterback. Nel debutto contro gli Arizona Cardinals, il veterano Kirk Cousins e il rookie Fernando Mendoza hanno dato indicazioni utili a Klint Kubiak.

Reduce da due stagioni complesse con gli Atlanta Falcons, Kirk Cousins ha subito mostrato una presenza rassicurante. Nel drive offensivo iniziale, ha guidato la squadra a un touchdown in dieci azioni, completando cinque passaggi su sei per 50 yard. La sua performance, composta e sicura, ha confermato il ruolo di leader atteso dai Raiders.

La dirigenza punta su Cousins come titolare nel breve periodo, permettendo a Fernando Mendoza di crescere senza pressioni immediate.

Fernando Mendoza: esordio convincente per il rookie

Nonostante la centralità di Cousins, Fernando Mendoza ha brillato nel suo primo test da professionista. Il rookie, prima selezione assoluta dei Raiders, ha chiuso il primo tempo con cinque completi su otto tentativi per 47 yard e un touchdown. Mendoza ha impressionato per la qualità dei lanci e la capacità di leggere la difesa, confermando le aspettative dal Draft NFL 2026. Il suo debutto ha dato segnali sul potenziale futuro come riferimento dell'attacco di Las Vegas.

Questa situazione permette ai Raiders di beneficiare dell'esperienza di Cousins e, al contempo, di far maturare Mendoza senza fretta.

La linea interna è chiara: "Più tempo Mendoza avrà per ambientarsi, migliore sarà il suo sviluppo". L'obiettivo è mantenere l'alto livello per le partite ufficiali.

Talenti emergenti della preseason NFL 2026

Fernando Mendoza è tra i giovani più attesi di questa preseason NFL 2026. Altri rookie includono Jeremiyah Love (Arizona Cardinals), Caleb Downs (Dallas Cowboys), Carnell Tate (Tennessee Titans) e David Bailey (New York Jets). La preseason è cruciale per guadagnarsi un posto nei roster e dimostrare il proprio valore per la stagione regolare.

In sintesi, la sfida tra Arizona Cardinals e Las Vegas Raiders nella prima settimana di preseason ha offerto una panoramica sulle prospettive future della franchigia di Las Vegas. Con un mix di esperienza e talento emergente nel ruolo cruciale di quarterback, i Raiders sono ben posizionati per la stagione.