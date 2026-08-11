Il mercato del ciclismo entra nel vivo con una fitta serie di annunci, conferme e trattative calde destinate a ridisegnare gli equilibri del WorldTour sia in campo maschile che femminile. Dai rinnovamenti generazionali dei grandi team alle mosse a sorpresa per i big delle corse a tappe, ecco il punto completo sulle ultime novità.
Netcompany-INEOS scatenata: sei innesti, giovani crack e l'assalto a Champoussin
La struttura britannica Netcompany-INEOS è indubbiamente tra le formazioni più attive per pianificare le prossime stagioni. Il team sta preparando una profonda trasformazione della rosa, con una combinazione mirata di giovani talenti ed esperienza.
Tra i colpi già impostati per il prossimo ciclo figurano due autentici prospetti di primissimo piano per il futuro:
Markel Beloki (in arrivo dalla EF Education-EasyPost) e Benjamín Noval (proveniente dalla MMR Academy), considerati tra i possibili crack della nuova generazione.
Accanto a loro sono pronti a rinforzare il roster nomi di spessore come Joseph Blackmore (NSN Cycling Team), vincitore del Tour de l'Avenir 2024, l'esperto Michael Valgren (EF Education-EasyPost) e lo scalatore Harold Tejada (XDS Astana).
Inoltre, le indiscrezioni di mercato raccolte da Daniel Benson segnalano l'offerta sul tavolo per Clément Champoussin (XDS Astana): un contratto triennale per assicurarsi le prestazioni dello scalatore francese di 28 anni.
Sul fronte conferme, la squadra blinderà l'ossatura con i rinnovi di corridori chiave quali Egan Bernal, Tobias Foss, Axel Laurance, Sam Watson, Connor Swift e Brandon Smith Rivera.
Il futuro di Primož Roglič: addio a Red Bull e l'ipotesi Lotto-Intermarché
Uno dei dossier più sorprendenti riguarda Primož Roglič. Dopo tre stagioni nella Red Bull-BORA-hansgrohe, il campione sloveno si prepara a salutare la squadra per intraprendere una nuova avventura.
A farsi largo con decisione è la pista belga: la Lotto-Intermarché è infatti in trattativa per ingaggiare il quattro volte vincitore della Vuelta. Il progetto metterebbe Roglič al centro assoluto della leadership sportiva per i Grandi Giri, offrendogli il terreno ideale per un'ultima recita da capitano indiscusso prima di chiudere una carriera straordinaria.
WorldTour Femminile: Mondini alla UAE, scossone Lidl-Trek tra Realini e Niewiadoma
Movimenti strategici e di peso anche nel gruppo femminile, dove i cambi di assetto tecnico e di maglia promettono di accendere la prossima stagione:
UAE Team L'IMAD ingaggia Gianpaolo Mondini: La formazione emiratina accoglie nel proprio staff uno dei direttori sportivi più stimati e preparati del circuito, in uscita dal Team SD Worx-Protime. Oltre alle competenze in ammiraglia, Mondini porterà il proprio bagaglio tecnico maturato negli anni di collaborazione con Specialized, pur in un contesto in cui la UAE continuerà regolarmente la sua partnership su bici Colnago.
Lidl-Trek in movimento: Si preannuncia un cambio di fisionomia importante per il team. È ormai in uscita la scalatrice italiana Gaia Realini, pronta a intraprendere una nuova avventura lontano dalla Lidl-Trek. Al contempo, la squadra americana è al lavoro per assicurarsi Kasia Niewiadoma, obiettivo prioritario per rinforzare il reparto delle corse a tappe.