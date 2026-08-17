James Allison, responsabile tecnico della Mercedes, ha spiegato che la scelta di puntare fortemente sullo sviluppo della monoposto al lancio ha reso la scuderia fuori fase rispetto ai principali rivali nella corsa agli aggiornamenti. Nonostante questa strategia, la Mercedes aveva iniziato la stagione brillantemente, conquistando doppiette nelle prime due gare e monopolizzando la prima fila in qualifica, con un'impressionante serie di sei vittorie consecutive nei primi sei appuntamenti del campionato.

Il cambio di rotta è arrivato nelle cinque gare successive, durante le quali il team ha ottenuto solo due successi.

Questa flessione, secondo Allison, è diretta conseguenza dell’investimento massiccio di risorse nella vettura di inizio stagione. "Abbiamo utilizzato quasi tutto il nostro potenziale prestazionale prima dell'inizio del campionato", ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato come il ritmo di sviluppo aerodinamico sia ora rapido, con guadagni di circa mezzo secondo al giro ogni pochi mesi.

La strategia degli avversari e la sfida degli aggiornamenti

Allison ha evidenziato che i principali concorrenti hanno invece finalizzato le loro monoposto con maggiore anticipo, potendo così concentrare prima gli sforzi sugli aggiornamenti. Ciò ha permesso loro di introdurre novità tecniche significative già nelle prime fasi della stagione, mentre la Mercedes si è trovata in ritardo, dovendo ricostruire la propria "pipeline" di sviluppo per recuperare il terreno perduto.

"Tutte le squadre si trovano davanti al dilemma di quando spostare il focus dalla vettura attuale a quella della stagione successiva", ha aggiunto Allison. I margini di miglioramento rimangono elevati, e la tempistica delle scelte è cruciale per mantenere la competitività nel lungo periodo.

Prospettive future e gestione strategica

Nonostante il momento di difficoltà, Allison si è detto fiducioso sulle prospettive future della Mercedes. "Abbiamo ulteriore potenziale in arrivo tramite il nostro programma di sviluppo e sarà fondamentale eseguire efficacemente il piano di aggiornamenti per recuperare e mantenere il vantaggio mostrato a inizio stagione", ha affermato. Il tema della gestione delle risorse tra presente e futuro resta centrale in Formula 1, dove la velocità di sviluppo può cambiare rapidamente le gerarchie in pista. La situazione della Mercedes è un esempio di come le strategie tecniche influenzino profondamente l'andamento di una stagione, rendendo ogni scelta cruciale per il risultato finale.