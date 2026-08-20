È stato presentato ufficialmente nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia il video promozionale per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, un evento sportivo di risonanza internazionale che si terrà a Taranto. Questa importante iniziativa mira a catturare l'attenzione sul prestigioso appuntamento del 2026, sottolineando il legame profondo tra la manifestazione e il territorio pugliese. Il video è accompagnato da un brano inedito, intitolato “Sott’ ù sole”, interpretato dalla celebre cantante tarantina Mietta, la cui voce e presenza conferiscono un tocco autentico e radicato alla promozione dell'evento.

Il video e il messaggio per i Giochi

La proiezione del video ufficiale nell’Agorà del Consiglio regionale ha rappresentato un momento chiave per il lancio della campagna di comunicazione dei Giochi. La scelta di Mietta come protagonista, interprete del brano “Sott’ ù sole”, non è casuale: la sua figura simboleggia il forte legame con la città di Taranto e con l'intera regione. L’iniziativa ha il chiaro scopo di promuovere l’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo, evidenziando Taranto non solo come città ospitante, ma come cuore pulsante di un evento che coinvolgerà l'intera Puglia. Il video intende veicolare un messaggio di accoglienza, sportività e valorizzazione delle bellezze locali, preparando il terreno per l'arrivo di atleti e visitatori da tutto il bacino del Mediterraneo.

Date e sedi dei XX Giochi del Mediterraneo

I XX Giochi del Mediterraneo si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Questa finestra temporale è stata definita per garantire condizioni ottimali. L’evento, pur avendo Taranto come fulcro centrale, coinvolgerà attivamente diverse città e località distribuite nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Questa estensione geografica all'interno della Puglia è pensata per massimizzare l'impatto positivo dei Giochi, permettendo a un pubblico più vasto di partecipare e di beneficiare degli eventi collaterali. La partecipazione di più centri urbani sottolinea la natura regionale e inclusiva della manifestazione, trasformandola in una vera e propria festa dello sport e della cultura diffusa sul territorio.

Contesto e l'impegno organizzativo

La decisione di assegnare a Taranto la sede dei Giochi del Mediterraneo 2026 risale al 2019. L'ufficializzazione avvenne a Patrasso, in Grecia, durante l’assemblea generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Questa scelta ha rappresentato un riconoscimento significativo per la città e per l'intera regione, proiettandole in una dimensione internazionale. L’evento è percepito come una straordinaria occasione per la valorizzazione del territorio pugliese, sia dal punto di vista turistico che infrastrutturale. Per garantire il successo, l'organizzazione ha già avviato importanti preparativi, tra cui l'apertura delle registrazioni per il reclutamento di 3.500 volontari.

Il loro contributo sarà fondamentale in aree cruciali come l’organizzazione generale, la gestione della logistica, la cura della comunicazione, l’accoglienza e tutti gli aspetti tecnici necessari per il corretto svolgimento delle competizioni. Questo impegno collettivo evidenzia la determinazione della Puglia a ospitare un'edizione memorabile dei Giochi del Mediterraneo.