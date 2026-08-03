Milano ha reso l'ultimo, commosso omaggio a Franco Baresi. Migliaia di persone, tra tifosi, ex calciatori, dirigenti sportivi e autorità, si sono riunite nella storica basilica di Sant’Ambrogio per i funerali dell'indimenticato capitano rossonero, un simbolo di classe e sportività per intere generazioni.

Un tributo collettivo alla leggenda del Milan

La giornata di ricordo è iniziata con una toccante processione davanti a Casa Milan. Qui, il vicepremier Matteo Salvini ha deposto una sciarpa con il numero sei, il simbolo iconico che ha contraddistinto la gloriosa carriera di Baresi sia con la maglia rossonera che in Nazionale.

La cerimonia funebre si è poi svolta alle ore undici nella solenne basilica di Sant’Ambrogio, teatro di un addio partecipato e sentito.

Tra le numerose personalità presenti, il Milan era rappresentato dal presidente Paolo Scaroni, affiancato da dirigenti e dipendenti provenienti da Casa Milan, Milanello e Vismara. Per la Lega Serie A ha partecipato il presidente Ezio Simonelli, mentre per la Federcalcio erano presenti il segretario generale Marco Brunelli e il neo direttore tecnico Claudio Ranieri. Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto portare il suo saluto.

L'ampia risonanza internazionale di Baresi è stata testimoniata dalla presenza di rappresentanti di club prestigiosi come il Real Madrid, con la sua bandiera Pirri, e il Barcellona.

Non è mancato l'omaggio dell'Inter, con il presidente Beppe Marotta. Molti ex compagni di squadra, tra cui leggende come Paolo Maldini e Marco Van Basten, hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto al loro capitano. In rappresentanza della prima squadra, impegnata in una tournée in Australia, hanno partecipato Christian Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare da infortuni. Hanno preso parte alla cerimonia anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile, a sottolineare il legame profondo di Baresi con il futuro del club.

Le parole di Matteo Salvini e la proposta per la Curva Sud

Il vicepremier Matteo Salvini, recatosi a Casa Milan, ha espresso il suo profondo cordoglio e il suo legame personale con l'ex calciatore.

"Per lavoro sarò in Valtellina, ma con il cuore e l’anima sarò anche io in Sant’Ambrogio", ha dichiarato. Ha poi riflettuto sul valore umano e sportivo di Baresi: "Quando uno sposa una causa, una maglia, una battaglia, anche quando scende in serie B, c’è un fallimento o ci sono problemi, è un esempio di un calcio che ahimè ormai raramente troviamo a San Siro".

Salvini ha condiviso un ricordo intimo: "Con Baresi ci sono cresciuto. Avevo la sua foto a casa dei miei in cameretta con la dedica, ce l’ho ancora. E sto cercando di spiegare a mio figlio, che ha 23 anni, chi era Franco Baresi: speriamo che ne nasca un altro, ma è difficile". In un gesto di profondo rispetto e ammirazione, ha rilanciato con forza la proposta di intitolare allo storico capitano rossonero la Curva Sud dello stadio di San Siro, un'idea che ha trovato ampio consenso tra i tifosi.

L'eredità di Franco Baresi e la partecipazione istituzionale

La vasta partecipazione di figure istituzionali e sportive di altissimo profilo ha evidenziato l'importanza dell'evento, non solo per il mondo del calcio italiano, ma per l'intera comunità di Milano. Il coinvolgimento di rappresentanti di club calcistici internazionali come Real Madrid e Barcellona ha rimarcato la statura globale che Franco Baresi ha raggiunto nel corso della sua carriera. La presenza di dirigenti del Milan, della Lega Serie A e della Federcalcio ha testimoniato il riconoscimento unanime del suo ruolo come simbolo di lealtà, classe e sportività, valori che ha incarnato in ogni momento della sua vita sportiva e che continuano a ispirare.