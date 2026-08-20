Un’impresa che sfida ogni limite temporale: a 59 anni, Kazuyoshi Miura ha scritto un’altra pagina straordinaria nella sua carriera infinita, firmando una doppietta in una partita di Coppa dell’Imperatore. L’attaccante giapponese, icona di longevità sportiva, ha realizzato i due gol con la maglia del Fukushima United, squadra militante nella terza divisione del campionato nipponico, confermando una parabola professionale che si estende per oltre quattro decenni.

L’eccezionale performance è avvenuta ieri, quando l’ex attaccante del Genoa ha trasformato con freddezza due calci di rigore, scatenando l’entusiasmo incontenibile dei tifosi presenti.

La risonanza dell’evento è stata immediata e globale: la piattaforma X ufficiale del Fukushima United, che vanta 25 mila follower, ha registrato un impressionante numero di tre milioni di visualizzazioni video in seguito all’exploit di quello che è riconosciuto come il calciatore professionista più anziano al mondo.

Una carriera senza eguali: dal digiuno alla doppietta

Questa recente impresa non è un caso isolato nella stagione di Miura. Già lo scorso 26 luglio, il "Re Kazu" aveva sorpreso i suoi sostenitori interrompendo un digiuno da gol durato ben quattro anni. In quell’occasione, sempre in Coppa dell’Imperatore, aveva siglato la rete del 5-0 nel trionfo per 7-0 del Fukushima United contro l’Iwaki Furukawa.

Un gol significativo, arrivato al minuto 52, che lo aveva già consacrato come il giocatore professionista più anziano in attività, pronto a disputare la sua 42ª stagione da professionista.

Ora, a 59 anni, Miura ha ulteriormente alzato l’asticella, dimostrando una determinazione e una condizione fisica fuori dal comune, segnando ben due volte dal dischetto in una singola partita. La sua straordinaria capacità di rimanere competitivo ai massimi livelli, dopo oltre quarant’anni dal suo debutto, continua a stupire il mondo del calcio.

La leggenda di Miura: un simbolo di tenacia

La carriera di Kazuyoshi Miura è un vero e proprio monumento alla tenacia e alla passione per il calcio. Con un contratto che lo lega al Fukushima United fino al 2027, il campione giapponese si prepara a festeggiare il suo sessantesimo compleanno ancora protagonista sul campo.

Questa longevità sportiva, senza precedenti nel panorama calcistico mondiale, consolida il suo status di leggenda vivente. Miura non è solo un giocatore, ma un simbolo di come la dedizione e l’amore per lo sport possano superare qualsiasi barriera anagrafica, continuando a ispirare generazioni di atleti e appassionati.