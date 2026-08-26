I Los Angeles Dodgers si apprestano ad affrontare la stagione MLB 2026 con l'obiettivo di scrivere una pagina indelebile nella storia del baseball. Le più recenti analisi statistiche, infatti, indicano la squadra guidata da Shohei Ohtani e Freddie Freeman come l'unica in grado di soddisfare tutti i parametri che, negli ultimi ventisei anni, hanno contraddistinto i campioni delle World Series. Nessuna formazione della National League è mai riuscita a conquistare tre titoli consecutivi, ma i Dodgers, rafforzati dall'innesto di Tarik Skubal, puntano a infrangere questo storico tabù.

Le proiezioni degli analisti si basano su uno studio approfondito che ha esaminato i vincitori delle World Series a partire dal 2000, individuando tendenze comuni in quattro categorie fondamentali: vittorie, battuta, lancio e difesa. I Dodgers emergono come l'unica formazione a comparire in tutte le classifiche principali. Si posizionano tra le prime tredici per percentuale di vittorie, differenziale punti e bWAR; figurano tra le migliori per on-base percentage e slugging; e si collocano ai vertici anche nelle statistiche di lancio, come media battuta concessa agli avversari, WHIP e qualità delle partenze. Il roster, universalmente riconosciuto tra i più talentuosi della lega, appare dunque costruito per dominare la scena anche nel 2026.

I numeri che definiscono il successo

Secondo i dati aggiornati al 26 agosto, i Dodgers vantano una percentuale di vittorie dello 0,606, un differenziale di +150 e un bWAR di 36,2. In fase offensiva, si distinguono per un OBP di 0,335 e uno slugging di 0,426. Sul monte di lancio, spiccano per una media battuta concessa di 0,219, un WHIP di 1,042 e ben 61 partenze di qualità. Questi numeri li collocano in una posizione di vantaggio rispetto a squadre come Brewers, Braves, Cubs e Yankees, le quali, pur eccellendo in alcune categorie, non raggiungono la stessa completezza in tutte contemporaneamente.

Nonostante alcune incertezze legate alle condizioni fisiche di Ohtani e a stagioni al di sotto delle aspettative per alcuni giocatori chiave, le proiezioni rimangono nettamente a favore dei Dodgers.

Gli analisti evidenziano che nessun'altra squadra soddisfa tutti i criteri identificati come determinanti per il successo finale. Tuttavia, la storia recente del baseball insegna che anche le squadre più complete possono incontrare ostacoli inaspettati: negli ultimi anni, nessuna delle formazioni che avevano eccelso in tutte le categorie è riuscita a superare le Division Series.

Le previsioni degli esperti confermano il pronostico

Il ruolo di favorita dei Dodgers è ulteriormente rafforzato dalle previsioni degli esperti MLB. Un sondaggio condotto tra cinquantasette giornalisti specializzati indica Los Angeles come vincitrice della National League e principale candidata al titolo, con una proiezione di novantasei vittorie.

Se dovessero riuscire nell'impresa, i Dodgers entrerebbero nella storia come la quinta squadra a conquistare tre World Series consecutive, un traguardo raggiunto l'ultima volta dai New York Yankees tra il 1998 e il 2000.

Nel panorama delle altre contendenti, i Mariners sono considerati i favoriti per l'American League, mentre Cubs, Mets e Blue Jays guidano le rispettive division. Tuttavia, nessuna di queste squadre sembra possedere la completezza statistica dei Dodgers, che si candidano così a essere la squadra da battere anche nella stagione 2026.