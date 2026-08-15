La Nazionale italiana di flag football si prepara a vivere un momento cruciale: i Campionati Mondiali IFAF a Düsseldorf, in programma dal 13 al 16 agosto. Questo prestigioso evento non è solo una vetrina internazionale, ma rappresenta il primo e fondamentale passo verso la qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028. Sia la squadra maschile che quella femminile scenderanno in campo, pronte ad affrontare gironi di alto livello e a contendersi un posto nell'élite mondiale della disciplina.

Il percorso degli Azzurri: tra ambizioni e sfide

La squadra maschile, forte del titolo di campione d’Europa in carica e posizionata al quarto posto nel ranking mondiale, è stata inserita nel difficile Gruppo D. Qui, gli Azzurri si misureranno con avversari di calibro internazionale come Francia, Gran Bretagna e Panama. Il calendario delle sfide si preannuncia intenso: giovedì 13 agosto, l'Italia affronterà la Gran Bretagna alle ore 11:45, per poi tornare in campo lo stesso giorno alle 19:15 contro Panama. La fase a gironi si concluderà venerdì 14 agosto con l'incontro Italia–Francia, previsto per le 14:15. Superata questa prima fase, la competizione entrerà nel vivo con la fase a eliminazione diretta, che prenderà il via sabato 15 agosto, culminando con le attesissime finali per le medaglie, in programma domenica 16 agosto.

Le Azzurre in campo: un girone impegnativo

Anche la Nazionale femminile, che occupa l'ottava posizione nel ranking mondiale, si troverà ad affrontare un girone estremamente competitivo. Inserita nel Gruppo A, le Azzurre si confronteranno con potenze del flag football come Messico, Germania e Slovenia. Il loro cammino inizierà giovedì 13 agosto con due incontri ravvicinati: il primo contro la Slovenia alle 09:15 e il secondo, nel pomeriggio, contro la Germania alle 15:30. La fase a gironi per la squadra femminile si concluderà venerdì 14 agosto con la sfida contro il Messico, fissata per le 11:45. Ogni partita sarà cruciale per avanzare nel torneo e mantenere vivo il sogno olimpico.

Düsseldorf 2026: un trampolino per Los Angeles 2028

La città di Düsseldorf è stata scelta dalla IFAF come sede ufficiale di questi Campionati Mondiali di flag football, confermando le date dal 13 al 16 agosto. Questo appuntamento assume un significato storico per l'intera disciplina, in quanto rappresenta il palcoscenico su cui si inizierà a delineare il percorso verso il suo atteso debutto olimpico, previsto per i Giochi di Los Angeles 2028. La Federazione Italiana di American Football (FIDAF) ha provveduto a pubblicare il calendario ufficiale, dettagliando fasce orarie e avversarie delle Nazionali italiane, sottolineando l'importanza di questo evento. I Mondiali di Düsseldorf sono un banco di prova fondamentale per il movimento italiano del flag football, che è chiamato a dimostrare sul palcoscenico globale la notevole crescita e i successi già ottenuti a livello europeo.