Jakub Mensik e Karolina Muchova hanno scritto una pagina memorabile agli US Open, conquistando il prestigioso titolo di doppio misto. La coppia ceca ha trionfato mercoledì sera nell'iconico Arthur Ashe Stadium, superando in una finale avvincente Belinda Bencic e Flavio Cobolli con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Una vittoria decisa solo al match tiebreak, che ha coronato un percorso sorprendente e ricco di emozioni per i due tennisti.

Mensik, che aveva scherzato in precedenza sul fatto di non aver più giocato il doppio misto dai tempi dell'infanzia, ha siglato il punto decisivo con un ace, un colpo che ha sancito la conquista del loro primo trofeo Slam insieme.

L'atmosfera di festa è stata palpabile, e Muchova ha commentato con un sorriso: “Penso che alla fine gli outfit coordinati abbiano fatto la differenza per noi”, riferendosi alle eleganti divise burgundy Adidas indossate dalla coppia. “Siamo scesi in campo solo per divertirci, e ora ci ritroviamo con il trofeo tra le mani”. Anche Mensik ha espresso la sua gioia: “È stato davvero divertente. È fantastico iniziare gli US Open in questo modo. È una grande preparazione per tutti noi”.

Un cammino emozionante verso il successo

Il percorso di Mensik e Muchova verso la gloria non è stato affatto semplice, ma costellato di sfide superate con grande determinazione. In semifinale, la coppia ceca ha dimostrato una notevole resilienza, annullando ben due match point contro i quotati Andrey Rublev e Mirra Andreeva, riuscendo a rimontare da un difficile 7-9 nel match tiebreak.

Anche nella finale contro Bencic e Cobolli, dopo aver ceduto nettamente il secondo set, i cechi hanno saputo reagire con freddezza e lucidità, imponendosi nel decisivo super tiebreak.

Al termine dell'incontro, non sono mancati i gesti di sportività e ammirazione. Flavio Cobolli si è rivolto alla sua compagna di squadra, Belinda Bencic, con parole di grande stima: “Belinda, sei un dono. Adoro giocare con te. Ti auguro buona fortuna per il torneo, meriti di vincere uno Slam un giorno”. Anche Bencic ha condiviso la sua esperienza positiva: “L'atmosfera era assolutamente ipnotica. Il formato funziona davvero”, sottolineando il successo della formula del doppio misto.

Il primo titolo Major per la coppia ceca

Questo trionfo rappresenta un momento significativo per entrambi i giocatori. Per Jakub Mensik, attualmente posizionato al numero 18 del ranking ATP, e per Karolina Muchova, finalista a Wimbledon quest'anno e numero 7 della classifica WTA, questo successo segna la conquista del loro primo titolo Slam insieme. La loro cavalcata agli US Open è stata caratterizzata da una straordinaria solidità nei momenti cruciali: ben tre delle quattro vittorie ottenute nel torneo sono state decise al match tiebreak, evidenziando una notevole tenuta mentale e capacità di gestire la pressione.

Il tabellone del torneo di doppio misto ha visto la partecipazione di coppie di altissimo profilo, annoverando stelle del calibro di Novak Djokovic con Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz con Serena Williams.

Nonostante la concorrenza agguerrita, la coppia ceca è riuscita a imporsi grazie a un gioco aggressivo a rete e a una notevole sintonia in campo, elementi che, insieme alla scelta degli outfit coordinati, sono diventati un simbolo distintivo della loro indimenticabile vittoria.