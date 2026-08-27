Il manager dei Milwaukee Brewers, Pat Murphy, ha richiamato in panchina il giovane interbase Cooper Pratt durante la sconfitta per 3-2 in dieci inning contro i New York Mets. La decisione è scaturita da un atteggiamento non conforme: Pratt non ha corso con intensità su una palla corta e aveva fallito due tentativi di bunt.

Murphy ha motivato la scelta: “È un grande difensore e un giocatore offensivo capace, ma non può permettersi certi atteggiamenti. Non è tollerato e serve da messaggio: bisogna correre.” Ha ribadito la sua fiducia in Pratt, ma ha enfatizzato l’importanza di concentrazione e rispetto delle regole di squadra.

La reazione di Cooper Pratt

Il giovane Cooper Pratt, 22 anni e debuttante a giugno, ha riconosciuto l’errore, assumendosi la piena responsabilità. “Devo essere migliore. Non è baseball vincente. Non ho aiutato la squadra a vincere e non succederà più,” ha dichiarato. Ha discusso l’accaduto con i compagni Sal Frelick e Jake Bauers: “Ti tengono responsabile, ed è positivo. Ne avevo bisogno. Non succederà mai più.”

Durante l’incontro, Pratt non è riuscito a eseguire un bunt. L’episodio che ha condotto alla sostituzione si è verificato nel quinto inning: Pratt ha colpito una volata corta e ha esitato visibilmente prima di correre verso la prima base, precludendosi l’opportunità di raggiungere la seconda.

La filosofia di Pat Murphy e le aspettative dei Brewers

Pat Murphy, noto per il suo approccio rigoroso e la volontà di responsabilizzare gli atleti, ha dimostrato di non esitare a prendere decisioni incisive per mantenere un’elevata disciplina. “Devi avere la testa nella partita. Le gare si decidono per un dettaglio. Bisogna essere sempre concentrati. Spero sia una buona esperienza di crescita,” ha ribadito, sottolineando l’importanza della presenza mentale costante.

Nonostante alcune critiche sui social media, la squadra dei Milwaukee Brewers rimane compatta e determinata a mantenere il primato nella National League. Cooper Pratt, prospetto promettente con un contratto pluriennale, ha manifestato la volontà di imparare dall’errore e di riconquistare la fiducia del manager e dei compagni, dimostrando maturità e impegno.