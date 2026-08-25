"Onorato di condividere il campo con il re". Con queste parole Lorenzo Musetti ha ringraziato Roger Federer al termine dell'allenamento svolto insieme sull'Arthur Ashe, in vista degli US Open.

Il tennista toscano ha condiviso circa mezz'ora sul campo con l'ex numero uno del mondo, in un incontro dal forte valore simbolico. Federer sarà infatti impegnato nello Slam americano in un paio di esibizioni: una in singolare contro Andy Roddick e successivamente un doppio al quale parteciperanno anche Andre Agassi e John McEnroe.

Federer e il futuro del rovescio a una mano

Prima dell'allenamento, durante una conferenza stampa, Federer ha parlato anche del futuro del rovescio a una mano, un colpo sempre più raro nel tennis moderno.

"Sono ancora fiducioso che non sia la fine", ha detto l'ex campione svizzero, sottolineando come sia ancora possibile vedere giocatori capaci di ottenere risultati importanti utilizzando questo tipo di rovescio.

"Mi fa piacere vedere i giocatori con il rovescio a una mano ottenere buoni risultati. Quando ero ragazzino - ha continuato lo svizzero - i miei allenatori erano, direi, al 90% giocatori con il rovescio a una mano. Quindi penso che, quando il tuo allenatore è un tennista con il rovescio a una mano, con ogni probabilità anche tu finirai per giocare il rovescio a una mano".