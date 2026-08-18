Jamal Musiala, la giovane stella del Bayern Monaco, è stato nuovamente al centro dell'attenzione dopo aver accusato un malore in campo durante un'amichevole contro l'Heidenheim, squadra di seconda divisione. L'episodio si è verificato a soli tre giorni di distanza da un evento simile avvenuto in un match contro il Lipsia. Il calciatore, 23 anni, si è accasciato a terra pochi minuti dopo essere entrato in campo nella fase finale della partita.

Il secondo episodio in pochi giorni

Il recente malore, avvenuto durante l'incontro amichevole contro l'Heidenheim, ha destato particolare preoccupazione.

Musiala, subentrato nella fase finale del match, si è accasciato al suolo dopo pochi minuti dal suo ingresso. Questo rappresenta il secondo episodio in appena tre giorni, dopo quello già registrato durante la partita contro il Lipsia, evidenziando una situazione che richiede attenzione.

Le rassicurazioni di Musiala

A seguito dell'accaduto, lo stesso Musiala ha voluto prontamente rassicurare sulle proprie condizioni di salute. «Per prima cosa, la cosa più importante: sto bene», ha dichiarato il centrocampista. «Vorrei dissipare la vostra preoccupazione e spiegarvi qualcosa: mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica, che possono portare a episodi del genere.»

Il calciatore ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla sua condizione: «So che a prima vista possono sembrare spaventose, ma per me al momento fanno parte della mia quotidianità.

Sono in ottime mani dal punto di vista medico e sono molto ottimista. La cosa importante è che non sussiste alcun rischio per la salute oltre a questo.»

Musiala ha inoltre sottolineato la sua determinazione a gestire la situazione: «In stretta collaborazione e in costante dialogo con gli esperti, è stato mio desiderio personale affrontare questa sfida e, con l'autorizzazione dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che mi aiuta di più nel processo di guarigione: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e continuare a coltivare la mia passione per il calcio.»

La condizione neurologica e le reazioni

Il centrocampista tedesco si è nuovamente svenuto dopo appena quattro minuti dal suo ingresso in campo contro l'Heidenheim.

Dopo alcuni minuti a terra, è riuscito a uscire dal campo da solo, dirigendosi verso gli spogliatoi. Il primo episodio era stato inizialmente attribuito alle alte temperature, ma il ripetersi del malore ha comprensibilmente suscitato viva preoccupazione tra i tifosi, che ora attendono maggiori dettagli e chiarezza sulla sua condizione clinica.