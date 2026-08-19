L'impresa di Brandon Nakashima nel torneo di Cincinnati ha visto il tennista statunitense sbalordire il mondo superando l'ex numero uno del mondo e già vincitore della manifestazione, Daniil Medvedev. Il venticinquenne di San Diego, reduce dalla sua prima finale in carriera in un Masters a Montreal, ha confermato il suo eccellente stato di forma. La sua vittoria, sigillata con il punteggio di 6-7(3), 7-6(4), 6-1, è stata il culmine di una partita ricca di colpi di scena e alta tensione.

Il momento decisivo è arrivato nel secondo set, quando Nakashima si è trovato in una situazione delicatissima, sotto 4-5 e 0-40 sul proprio servizio, costretto ad annullare tre match point consecutivi.

In quell'istante cruciale, il tennista americano ha dimostrato una determinazione ferrea e sangue freddo, ribaltando completamente la situazione. Ha portato il set al tie-break, dominandolo con autorità e vincendolo. "Down match points, I was just trying to tell myself to keep fighting for every point. If he’s able to close it out there, then too good. I just kept fighting and managed to get it to a third set. I’m super happy with the level in the third", ha dichiarato Nakashima nell’intervista a bordo campo, esprimendo soddisfazione per il livello di gioco nel set finale.

La dinamica di un match combattuto

La sfida era iniziata con un'occasione sprecata da Nakashima nel primo set, quando, servendo sul 5-3, non è riuscito a concretizzare il vantaggio.

Questa esitazione ha permesso a Medvedev di rientrare e aggiudicarsi il parziale al tie-break. Tuttavia, nel terzo e decisivo set, il tennista californiano ha preso il largo in modo inequivocabile. Ha saputo approfittare anche della crescente frustrazione dell’avversario, che ha manifestato il proprio nervosismo colpendo una parte dell’impianto LED e alcuni microfoni a bordo campo, un chiaro segno della pressione subita.

Con questa vittoria significativa, Brandon Nakashima ottiene il suo terzo successo contro un giocatore della Top 10 in questa stagione, e il quinto della sua carriera. Un risultato che lo conferma tra i protagonisti emergenti del circuito, specialmente sul cemento. Per Medvedev, invece, il bilancio stagionale si aggiorna a 31 vittorie e 14 sconfitte nel 2026, un dato che riflette le occasioni decisive sprecate nel secondo set, che avrebbero potuto cambiare l'esito.

Prospettive future e statistiche di rilievo

L'americano Nakashima è anche il terzo giocatore a raggiungere la cifra di 20 vittorie sul cemento nel 2026. Questo dato sottolinea la sua costanza ed efficacia su questa superficie. Nel prossimo turno, affronterà Nuno Borges negli ottavi di finale, un'altra tappa importante nel suo percorso a Cincinnati. Il successo contro Medvedev rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nella crescita di Nakashima, che continua a sorprendere per la sua maturità tattica e la capacità di gestire i momenti più critici.

Il torneo di Cincinnati prosegue dunque con l’eliminazione di uno dei favoriti e la netta conferma di Brandon Nakashima tra i tennisti più in forma del momento. La sua ascesa lo vede ora pronto a giocarsi con fiducia le sue carte anche nei prossimi appuntamenti del circuito, dimostrando di poter competere ai massimi livelli.