Il presidente del Napoli Basket, l'imprenditore italoamericano Matt Rizzetta, ha presentato la nuova stagione della squadra al Comune di Napoli, davanti ai vertici istituzionali. Rizzetta ha ribadito l'intenzione di investire sulla rosa e sulla stagione in arrivo, dichiarando: “Abbiamo deciso di investire e di puntare fortemente su questa rosa e su questa stagione. Ci sono tutti gli ingredienti e i presupposti per fare bene, ci aspetta un'annata importante, difficile perché la concorrenza sta investendo. Noi quest'anno saremo molto ambiziosi, ma con i piedi per terra, mantenendo un profilo basso perché vogliamo raggiungere altissimi livelli ma vogliamo farlo con massima umiltà.”

Rizzetta, già presidente del Campobasso calcio, ha annunciato il rilancio del Napoli Basket, che torna a disputare una competizione europea dopo vent'anni grazie alla partecipazione alla prossima EuroCup.

Il presidente ha evidenziato l'unità e la motivazione del gruppo “per non sfigurare, anzi per fare benissimo anche a livello continentale.” L'obiettivo è “fare un campionato di altissimo livello, senza proclami inutili: vogliamo dimostrare sul campo, e anche fuori dal campo, la nostra bravura, la nostra forza e anche il nostro spirito di miglioramento.” Soddisfatto per la campagna abbonamenti, Rizzetta ha ribadito la sua fiducia nel popolo napoletano: “Ho sempre creduto fortemente nel popolo napoletano, qui a Napoli quando porti avanti un progetto serio, il popolo ti sostiene e mi fa piacere, ma voglio meritare la loro fiducia vincendo sul campo e fuori.

Alla fine tireremo le somme, spero a giugno, e vedremo dove questa squadra si collocherà nella storia cestistica della città.”

Il ritorno in EuroCup dopo vent’anni: dettagli e formato

La partecipazione del Napoli Basket all’EuroCup 2026/2027 è stata ufficializzata tramite una nota dell’Euroleague Basketball, con l'elenco delle squadre ammesse alla prestigiosa competizione continentale. L’Italia sarà la nazione maggiormente rappresentata con cinque formazioni: oltrea Napoli, che ha ottenuto una licenza di partecipazione annuale, saranno presenti anche Tortona, Trento, Venezia e Roma. Questo segna il ritorno del club partenopeo in Europa dopo l'ultima apparizione nella stagione 2006-2007.

Il formato dell’EuroCup prevede la partecipazione di 32 squadre, suddivise in quattro gironi da otto.

Sedici squadre accederanno ai playoff, che comprenderanno ottavi, quarti, semifinali e finali, tutti al meglio delle tre partite. La selezione dei club si è basata sulle classifiche dei campionati nazionali; alcune hanno ricevuto licenze a lungo termine, altre inviti wildcard, come il Napoli Basket.

Le ambizioni del presidente Matt Rizzetta per la stagione europea

Matt Rizzetta ha commentato con viva soddisfazione l'approdo in Europa: “È con grande soddisfazione che annunciamo la nostra partecipazione alla prossima BKT EuroCup. Avevamo auspicato questo nostro forte desiderio di riportare la città di Napoli e la sua splendida tifoseria dopo 20 anni in basket europeo ed esserci riusciti è davvero gratificante.

Questa partecipazione, grazie alla wild card che l'ECA ha voluto concedere al Napoli Basketball tra le numerose richieste pervenute, inoltre rappresenta un ulteriore passo in avanti sul percorso avviato nella passata stagione e ci chiamerà, come società, ad alzare ulteriormente il livello della nostra organizzazione proseguendo nel nostro obiettivo di crescita.”

Il ritorno in una competizione europea rappresenta per il Napoli Basket una tappa di grande significato dopo due decenni di assenza dal palcoscenico continentale. Questa opportunità offre al club e ai suoi sostenitori nuova visibilità internazionale e un'ulteriore spinta alla crescita sportiva e organizzativa, consolidando il percorso intrapreso.