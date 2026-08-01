Archiviata la Volleyball Nations League con la conquista della medaglia di bronzo, la Nazionale italiana di pallavolo femminile torna al lavoro in vista del prossimo grande appuntamento internazionale. Le azzurre guidate dal commissario tecnico Julio Velasco si ritroveranno infatti a Cavalese, in Val di Fiemme, da sabato 1° agosto fino a venerdì 7 agosto per un collegiale di allenamento che aprirà ufficialmente il percorso di preparazione al Campionato Europeo 2026. Lo staff tecnico ha deciso di dare continuità al gruppo protagonista della Volleyball Nations League, confermando le quattordici giocatrici che hanno preso parte all'ultima competizione internazionale.

Le convocate azzurre per il collegiale

L'elenco delle convocate comprende le palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro. Nel reparto delle schiacciatrici sono state confermate Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, mentre al centro lavoreranno Denise Meli, la capitana Anna Danesi, Linda Nwakalor e Sarah Fahr. Nel ruolo di opposto saranno presenti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, con Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino nel reparto dei liberi. La scelta di Velasco conferma la volontà di proseguire il lavoro avviato nel corso della Nations League, consolidando l'intesa del gruppo e affinando i meccanismi di gioco in vista degli impegni continentali.

Inizia la preparazione per gli Europei

Il raduno di Cavalese rappresenta il primo passaggio della preparazione verso i Campionati Europei 2026, in programma dal 21 agosto al 6 settembre. L'Italia è stata inserita nel gruppo D e disputerà la fase a gironi in Svezia, con l'obiettivo di arrivare all'esordio nelle migliori condizioni fisiche e tecniche. Le sedute di allenamento previste durante il collegiale consentiranno allo staff azzurro di perfezionare il lavoro tattico e atletico, mantenendo alta la continuità dopo gli impegni estivi. La conferma del gruppo reduce dalla Nations League rappresenta un segnale di fiducia nei confronti di un organico che punta a recitare un ruolo da protagonista anche nella rassegna continentale e alzare al cielo un nuovo trofeo.