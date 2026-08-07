Il mercato della NBA si preannuncia ancora ricco di potenziali colpi di scena prima dell'avvio della nuova stagione. Con l'offseason che si avvicina alla conclusione, l'attenzione è puntata su cinque giocatori di primo piano che potrebbero essere protagonisti di scambi significativi. Queste trattative, spesso decisive e inaspettate nelle ultime settimane estive, hanno la capacità di ridefinire gli equilibri delle franchigie e di influenzare profondamente le dinamiche dell'intera lega. Nomi come Klay Thompson, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Trey Murphy III e Joel Embiid sono al centro delle speculazioni, alimentando l'attesa per possibili movimenti che potrebbero cambiare il volto delle squadre coinvolte.

Klay Thompson e Aaron Gordon: i nomi più caldi

Klay Thompson, attualmente in forza ai Dallas Mavericks, figura tra i nomi più discussi nel panorama del mercato. Il talentuoso tiratore si trova nell'ultimo anno del suo contratto e la sua volontà di competere per il titolo NBA si scontra con la direzione intrapresa dalla franchigia texana, che sembra orientata verso un processo di ricostruzione. Questa discordanza rende una sua cessione un'ipotesi concreta. Tra le squadre che potrebbero accoglierlo e offrirgli l'opportunità di lottare per il successo immediato, spiccano i Miami Heat e i Los Angeles Lakers, entrambe alla ricerca di rinforzi di alto profilo.

Un altro giocatore che potrebbe essere coinvolto in uno scambio è Aaron Gordon dei Denver Nuggets.

La franchigia del Colorado si trova in una situazione salariale complessa, avendo superato la seconda soglia della luxury tax. Questo contesto rende Gordon, insieme ad altri compagni come Cameron Johnson e Christian Braun, un potenziale partente. In particolare, il suo ingaggio elevato e una storia di infortuni passati aumentano le probabilità di una sua cessione. Tra le squadre che avrebbero mostrato interesse per l'ala forte, i Charlotte Hornets sono indicati come una possibile destinazione.

Michael Porter Jr., Trey Murphy III e Joel Embiid: scenari aperti

Passando ai Brooklyn Nets, anche Michael Porter Jr. si trova in una situazione contrattuale delicata. Il giocatore è nell'ultimo anno del suo accordo e, al momento, non è stata raggiunta alcuna intesa per un'estensione.

Questa incertezza lo rende un serio candidato per una trade, qualora non si concretizzasse un nuovo accordo. Le franchigie che potrebbero essere interessate a lui includono i Detroit Pistons e i Golden State Warriors, entrambe alla ricerca di talento per rafforzare i propri roster.

Tra i giovani talenti che potrebbero muoversi sul mercato, spicca Trey Murphy III dei New Orleans Pelicans. Il giocatore è molto apprezzato per le sue notevoli doti di tiratore, la sua stazza e una certa abilità nel gestire il pallone. Questa combinazione di caratteristiche lo rende un profilo interessante per molte squadre. Tra le possibili destinazioni per Murphy III, si menzionano i Pistons, i Warriors, i Celtics, i Trail Blazers e i Rockets, indicando un ampio interesse per le sue capacità.

Il nome di maggior peso e risonanza tra i potenziali protagonisti di un trasferimento è senza dubbio quello di Joel Embiid. Il centro, pilastro dei Philadelphia 76ers, è legato alla franchigia da un contratto imponente di tre anni del valore di 187 milioni di dollari. La sua importanza strategica per i 76ers è innegabile, rendendo un'operazione di scambio estremamente complessa sia per la durata del suo accordo che per il suo ruolo centrale nella squadra. Nonostante le difficoltà, si sono ventilati scenari di trade che potrebbero coinvolgere Anthony Davis, o squadre come i Mavericks e i Bucks, con l'aggiunta di scelte future per bilanciare l'affare.

L'impatto delle operazioni di mercato di fine offseason

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato come il mercato della NBA sia propenso a registrare scambi di rilievo anche a ridosso dell'inizio del training camp. Esempi recenti includono il trasferimento di Damian Lillard ai Milwaukee Bucks e lo scambio che ha coinvolto Karl-Anthony Towns e Julius Randle. Questi movimenti, avvenuti in un periodo tradizionalmente meno attivo, evidenziano la tendenza delle franchigie a mantenere il mercato vivo fino all'ultimo. Le squadre sono costantemente alla ricerca di opportunità per modificare i propri assetti, sia per puntare al successo immediato sia per avviare un processo di ricostruzione strategica, rendendo l'attesa per i prossimi sviluppi ancora più palpabile.