È scomparso all'età di 86 anni Don Nelson, figura iconica del basket statunitense. La notizia, diffusa dalla sua famiglia, segna la perdita di uno dei protagonisti più influenzali nella storia della NBA, avendo lasciato un'impronta indelebile sia come giocatore sia come allenatore.

Come giocatore, Nelson ha brillato con i Boston Celtics, conquistando cinque campionati NBA. Ha militato con la franchigia dal 1966 al 1976, contribuendo in modo determinante ai successi di quel decennio. In segno di riconoscimento, i Celtics hanno onorato la sua memoria ritirando la maglia numero 19, celebrando così la sua importanza storica per la squadra.

Un Allenatore da Record e un Visionario

La carriera di Don Nelson non si è limitata al campo da gioco. Dopo il ritiro, ha intrapreso una lunga e straordinaria carriera da allenatore, guidando franchigie prestigiose come Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, New York Knicks e Dallas Mavericks tra il 1976 e il 2010. Con 1.335 vittorie e 1.063 sconfitte, Nelson ha detenuto per molti anni il primato di tecnico con il maggior numero di successi nella storia della NBA, record poi superato da Gregg Popovich nel 2022. Nonostante non abbia mai raggiunto le finali NBA come allenatore, il suo immenso contributo al basket è stato riconosciuto con l'ingresso nella Basketball Hall of Fame nel 2012.

Nelson è stato celebrato non solo per i risultati, ma soprattutto per la sua capacità di innovare il gioco.

Steve Kerr, attuale coach dei Golden State Warriors, lo ha ricordato: "Don Nelson è stato un vero innovatore, la cui influenza sul gioco del basket si fa sentire ancora oggi. Ha costantemente sfidato il pensiero convenzionale, ha sperimentato diverse formazioni e stili di gioco e ha intravisto nel gioco possibilità che spesso altri non vedevano. Gran parte di ciò che oggi è all'ordine del giorno nella NBA moderna può essere ricondotto al modo in cui Nellie affrontava il gioco".

Durante la sua prolifica carriera da allenatore, Don Nelson ha ricevuto tre volte il premio di Allenatore dell'Anno: due con i Milwaukee Bucks (nel 1983 e nel 1985) e una con i Golden State Warriors. Con i Bucks, ha guidato la squadra a raggiungere almeno cinquanta vittorie in sette delle sue dieci stagioni.

A Golden State, ha introdotto il rivoluzionario stile di gioco noto come "small ball", che ha profondamente influenzato la pallacanestro contemporanea. La sua visione si estendeva anche oltre la panchina: a Dallas, ha ricoperto il ruolo di general manager, contribuendo alla costruzione di una squadra competitiva, incentrata su talenti come Dirk Nowitzki e Steve Nash.

Un'Eredità che Trascende i Confini della NBA

Oltre ai numerosi successi nei club, Don Nelson ha lasciato il segno anche sulla scena internazionale. Ha ricoperto il ruolo di selezionatore della nazionale statunitense, guidando il team alla conquista della medaglia d'oro ai Mondiali di Toronto nel 1994. La sua visione e il suo approccio innovativo hanno lasciato un'impronta indelebile nel basket mondiale, consacrandolo come figura di riferimento per generazioni di allenatori e giocatori.

La scomparsa di Don Nelson lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello sport, ma la sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue idee, i suoi insegnamenti e la sua profonda influenza, che hanno contribuito a trasformare il basket in uno sport sempre più moderno, dinamico e spettacolare.