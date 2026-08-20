Con l’avvicinarsi della scadenza per i tagli ai roster NFL, fissata per il 30 agosto, numerosi giocatori si trovano a un bivio cruciale. La seconda settimana di preseason rappresenta un banco di prova fondamentale per chi ambisce a un posto in squadra o a un trasferimento, cercando di attirare l’interesse di nuove franchigie e sfuggire all'esclusione dai piani tecnici delle rispettive società.

Quarterback in cerca di riscatto

Tra i nomi più discussi figura il quarterback dei Minnesota Vikings, JJ McCarthy. Dopo aver perso la competizione interna con Kyler Murray e una prestazione poco convincente nell'opener contro i Giants, il suo futuro a Minneapolis appare incerto.

È difficile, infatti, intravedere un percorso che lo porti a giocare con continuità in Minnesota, almeno non nel 2026. Tuttavia, il suo status di ex scelta tra le prime dieci e la giovane età potrebbero spingere qualche squadra a investire su di lui, a patto che riesca a mostrare progressi significativi già nel prossimo match contro i Ravens.

Situazione simile per Spencer Rattler, quarterback dei New Orleans Saints. Superato da Tyler Shough e surclassato da Zach Wilson nella prima uscita stagionale, Rattler rischia di scivolare al terzo posto nelle gerarchie. Un’ottima prestazione contro i Rams potrebbe però riaccendere l’interesse di altre franchigie alla ricerca di un backup affidabile.

Giocatori di movimento sotto esame

Non mancano i candidati tra i giocatori di movimento. Kristian Fulton, cornerback dei Kansas City Chiefs, si trova in una posizione delicata dopo aver perso terreno rispetto ai giovani Mansoor Delane e Nohl Williams e con il ritorno del veterano L'Jarius Sneed. Fulton, a 28 anni, ha già dimostrato di poter essere produttivo in NFL e potrebbe attirare offerte se riuscirà a distinguersi nelle prossime uscite di preseason.

Tra i running back, Trey Benson degli Arizona Cardinals non sembra essere tra le prime scelte del nuovo staff tecnico, complice anche l’infortunio di Jeremiyah Love. Benson, scelto al terzo giro nel 2024, ha mostrato sprazzi di talento e potrebbe essere un’opzione interessante per squadre bisognose nel ruolo, soprattutto se riuscirà a mettere in mostra qualche giocata esplosiva in campo.

Il dinamismo del mercato trade NFL

Il mercato dei trasferimenti NFL in preseason è particolarmente dinamico, con le squadre che cercano di ottenere valore da giocatori destinati a non rientrare nei piani futuri. Tra i nomi più discussi, che affrontano una concorrenza interna agguerrita e la necessità di convincere osservatori e dirigenti nelle ultime settimane di preparazione, figurano anche Kris Jenkins (Cincinnati Bengals), Malik Harrison (Pittsburgh Steelers), Jordan Meredith (Las Vegas Raiders) e Blake Fisher (Houston Texans).

La tendenza generale è quella di monitorare attentamente le prestazioni in preseason per valutare possibili scambi prima della deadline. In particolare, i giovani con un pedigree da draft e i veterani con esperienza sono i profili più ricercati dalle squadre che puntano a rafforzare reparti specifici senza attendere la finestra dei tagli ufficiali.