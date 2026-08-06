La preseason NFL prende il via con un appuntamento di grande tradizione: la Hall of Fame Game. Giovedì 6 agosto, a Canton, Ohio, gli Arizona Cardinals e i Carolina Panthers si sfideranno al Tom Benson Hall of Fame Stadium. Questo incontro segna l'inizio ufficiale della nuova stagione e sarà trasmesso in diretta alle 20:00 (ora della costa orientale) su NBC, con opzioni di streaming disponibili su Peacock e altre piattaforme che includono il canale.

La selezione delle due squadre non è casuale: sia i Cardinals che i Panthers sono legati alla classe 2026 della Pro Football Hall of Fame.

Arizona è rappresentata dal wide receiver Larry Fitzgerald, mentre Carolina dal linebacker Luke Kuechly. Sebbene la cerimonia di introduzione dei nuovi membri sia prevista per sabato, la partita offre un'occasione per celebrare questi campioni e inaugurare la stagione NFL.

Protagonisti e Novità in Campo

Per i Cardinals, la partita segna un momento significativo con il debutto di Mike LaFleur nel ruolo di head coach. Fratello dell'allenatore dei Green Bay Packers, LaFleur guiderà la squadra per la prima volta in un contesto ufficiale NFL. L'attenzione sarà rivolta al suo approccio tattico, in particolare alle decisioni sui quarto down e all'equilibrio tra il gioco di corsa e quello aereo.

Un altro punto di interesse è rappresentato dal quarterback Carson Beck, scelto da Arizona al terzo giro del draft.

Avrà l'opportunità di disputare i suoi primi snap NFL. L'assenza di Jacoby Brissett, che non parteciperà all'incontro, offre a Beck una chance importante per mostrare le sue capacità in un ambiente professionistico.

I Carolina Panthers e la Tradizione della Partita

Il precampionato dei Carolina Panthers è stato complicato dagli infortuni che hanno messo fuori gioco due giocatori chiave: il linebacker Nic Scourton e il ricevitore Chris Brazzell. Di conseguenza, la squadra potrebbe adottare un approccio particolarmente cauto, limitando i rischi per i titolari e gestendo con attenzione il minutaggio per i giovani e i nuovi acquisti.

La Hall of Fame Game vanta una lunga tradizione, risalente al 1962.

In quell'anno, i Cardinals, all'epoca a St. Louis, parteciparono alla prima edizione contro i New York Giants. Da allora, l'incontro ha simboleggiato il ritorno del football dopo la pausa post-Super Bowl. Per i Carolina Panthers, questa sarà la seconda partecipazione all'evento, mentre gli Arizona Cardinals hanno una storia più ricca, con cinque apparizioni precedenti e un bilancio di una vittoria, tre sconfitte e un pareggio.

L'appuntamento di Canton non solo inaugura la stagione, ma celebra anche il contributo di grandi campioni come Larry Fitzgerald e Luke Kuechly, che riceveranno la prestigiosa Gold Jacket venerdì 8 agosto e saranno ufficialmente introdotti nella Hall of Fame il giorno seguente.