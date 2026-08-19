La corsa alla Wild Card della National League si fa sempre più serrata, con ben nove squadre che mantengono realistiche speranze di accedere ai playoff. A poco più di due settimane dalla chiusura della finestra per gli scambi della MLB, la classifica rimane estremamente equilibrata, e ogni singola vittoria o sconfitta può rivelarsi determinante per il destino delle formazioni in lizza.

Al 19 agosto, la situazione vede i Chicago Cubs in testa alla classifica Wild Card con un record di 74 vittorie e 53 sconfitte. Seguono i Philadelphia Phillies (69-58) e i San Diego Padres (68-59), che si trovano rispettivamente a +1.0 e a pari merito per il secondo posto.

Appena dietro, gli Arizona Diamondbacks (66-61) e i St. Louis Cardinals (65-62) inseguono a breve distanza. Più staccate, ma ancora in corsa, troviamo i Miami Marlins (64-63), i Pittsburgh Pirates (62-66), i Cincinnati Reds (60-66) e i Washington Nationals (60-67), questi ultimi ormai quasi fuori dalla contesa post-season dopo una serie di sconfitte consecutive.

Il calendario restante: un fattore chiave nella volata

Un elemento cruciale in questa fase finale della stagione è la forza del calendario rimanente, ovvero la percentuale di vittorie degli avversari che ciascuna squadra dovrà affrontare. Analizzando questo dato, emergono tre formazioni con un percorso teoricamente più agevole: gli Arizona Diamondbacks (.491), i St.

Louis Cardinals (.492) e i San Diego Padres (.496). Tutte e tre dovranno affrontare avversari con una media vittorie inferiore a .500.

Per i Cardinals, tuttavia, il cammino non è privo di insidie. Sono in programma serie importanti contro squadre di alto livello come i Brewers, i Dodgers e i Phillies. A parte questi ostacoli, il resto del calendario appare relativamente gestibile, con sfide contro Rockies, Giants (due volte), Reds, Pirates, Nationals e Orioles. Tra gli avversari con record positivo, figurano solo i White Sox.

Anche i Padres si troveranno di fronte a sfide impegnative contro Rays, Dodgers e Yankees, oltre a scontri diretti potenzialmente decisivi contro Diamondbacks e Marlins.

Non mancano, tuttavia, momenti più tranquilli con serie contro Rockies, Giants, Reds, Nationals e Pirates. I Diamondbacks, pur vantando la miglior percentuale di avversari rimanenti, dovranno comunque misurarsi con squadre come Cubs, Yankees, Phillies, Padres e Marlins, oltre a un incontro con i Rangers, anch'essi in piena lotta per la Wild Card. Le opportunità facili, quindi, potrebbero essere meno di quanto la percentuale suggerisca.

Le squadre con il percorso più arduo

Sul fronte opposto, Philadelphia Phillies e Miami Marlins sembrano avere il calendario più impegnativo. I Phillies dovranno affrontare Angels, Nationals, Milwaukee, Tampa, Atlanta (due volte), Arizona, St. Louis e i Mets, che potrebbero rivelarsi avversari ostici e giocare il ruolo di 'spoiler' nella parte finale della stagione.

I Marlins, invece, avranno solo quattro serie rimanenti contro squadre con record negativo, e ben dodici gare contro formazioni di punta come Dodgers, Braves e Cubs.

Nonostante il talento dei Phillies possa aiutarli a mantenere un posto nei playoff, con un vantaggio di tre partite che fa comodo, il calendario non gioca a loro favore. Questo è particolarmente vero se squadre in forma come Padres e Cardinals continueranno a macinare vittorie, intensificando ulteriormente la corsa playoff.

Il formato dei playoff della MLB prevede che le prime due vincitrici di division di ciascuna lega accedano direttamente alla Division Series. La terza vincitrice di division e le tre squadre Wild Card si affronteranno in una serie al meglio delle tre partite, con la squadra meglio piazzata che giocherà in casa tutte le gare. Questo rende ancora più importante la posizione finale in classifica e la gestione delle ultime settimane di stagione regolare, dove la forza del calendario può davvero fare la differenza.