La Federazione calcistica norvegese (NFF) ha annunciato la richiesta di dimissioni immediate per il presidente della FIFA, Gianni Infantino. La decisione giunge in seguito al tentativo di Infantino di cedere quote della Coppa del Mondo a investitori privati. Questa mossa, riportata dalla stampa internazionale, segna la prima volta che una federazione nazionale si rivolge con una richiesta così diretta al vertice dell'organizzazione calcistica mondiale.

Lise Klaveness, presidente della NFF, ha espresso chiaramente la posizione della federazione: “Abbiamo deciso che non ci fidiamo più di Infantino.

La fiducia ormai è persa, non c’è possibilità di tornare indietro. Ci troviamo in un momento di forte polarizzazione e caos a livello globale. Per questo, gli chiederemo di dimettersi immediatamente, affinché la comunità calcistica mondiale possa guardare avanti”. Ha inoltre aggiunto: “Non lo abbiamo votato nel 2023, ma speravamo di sostenerlo. È stato eletto per attuare le riforme di cui era stato promotore. Ma non l’ha fatto e ora gli chiederemo di dimettersi”.

Contesto e nuove denunce

Oltre alla richiesta di dimissioni, la NFF formalizzerà una nuova denuncia al comitato etico della FIFA. Le accuse riguardano lo scandalo Ffe, l’assegnazione del “premio per la pace” FIFA all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il caso Balogun, evidenziando una serie di questioni che hanno contribuito alla perdita di fiducia nella leadership attuale.

Pressioni crescenti su Infantino

In un contesto di crescente pressione, anche Constant Omari, ex membro del consiglio FIFA e già presidente della federazione calcistica congolese, ha dichiarato che Infantino “deve avere il coraggio di dimettersi o convocare un voto di fiducia”. Omari ha sottolineato come il progetto di creare una società commerciale per la vendita dei diritti FIFA abbia scatenato una reazione ostile da parte di tre confederazioni continentali, mettendo a rischio l’unità stessa dell’organizzazione. Ha evidenziato che, a differenza della crisi che portò alle dimissioni di Sepp Blatter nel 2015, la situazione attuale si configura come una crisi di fiducia interna tra le 211 federazioni nazionali.

Parallelamente, il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha giocato un ruolo determinante nel far ritirare il controverso progetto di Infantino. Ceferin aveva minacciato il boicottaggio della Coppa del Mondo da parte delle 55 federazioni europee, una pressione che ha costretto Infantino ad abbandonare il piano. Questo episodio ha ulteriormente evidenziato la fragilità della sua posizione e la profonda spaccatura all'interno del calcio mondiale.

La situazione attuale riflette una chiara crisi di leadership all’interno della FIFA, con richieste di dimissioni che provengono da più fronti e una fiducia ormai compromessa, mettendo in discussione il futuro della presidenza Infantino.