Notre Dame si appresta alla stagione 2026-27 con aspettative elevate, posizionandosi già al quarto posto nella classifica preseason dell’Associated Press. Molti intravedono una concreta possibilità di competere per il titolo del College Football Playoff. Questa ambizione è sostenuta da una rosa esperta, un calendario favorevole e una forte motivazione derivante dalle delusioni passate.

Una squadra solida e rinforzata

La forza di Notre Dame risiede nella sua notevole continuità: vanta il ritorno del 72 per cento della produzione complessiva rispetto alla stagione precedente, con quattordici titolari confermati.

Questo la pone ai vertici nazionali per stabilità, in particolare per la difesa, considerata tra le migliori del paese e guidata dal cornerback All-American Leonard Moore, autore di cinque intercetti lo scorso anno.

L'allenatore Marcus Freeman ha rafforzato il gruppo tramite il mercato dei trasferimenti, acquisendo talenti decisivi come il ricevitore Quincy Porter, ex Ohio State, chiamato a sostituire Malachi Fields, selezionato nel Draft NFL. In attacco, il quarterback CJ Carr, alla sua stagione da redshirt sophomore, punta a migliorare le sue statistiche (2.741 yard passate e 24 touchdown nel 2025) e ridurre i sei intercetti commessi l'anno scorso. Per candidarsi come dark horse per l'Heisman Trophy, Carr sarà protetto da una delle migliori linee offensive della nazione, guidata dai tackle stellari Guerby Lambert e Will Black, cruciali per permettergli di esprimere appieno il suo potenziale.

Un calendario che spiana la strada

Il calendario di Notre Dame per la stagione 2026-27 si preannuncia come uno dei più accessibili a livello nazionale, un vantaggio significativo per la corsa ai playoff. La squadra affronterà solamente due avversarie esterne alle Power Conference e nessuna proveniente dalla FCS, una programmazione che si distingue da quella di altre potenze come Alabama o la campione in carica Indiana.

Le proiezioni sono estremamente positive: l'indice Football Power Index (FPI) di ESPN attribuisce agli Irish una probabilità del 32,7 per cento di rimanere imbattuti, la percentuale più alta a livello nazionale, pur classificandoli al terzo posto generale. Esperti di analytics come Bill Connelly hanno indicato esplicitamente Notre Dame come possibile vincitrice del campionato nazionale.

La squadra è favorita con un margine di almeno 21 punti nelle prime sei partite e affronterà avversarie classificate solo nella seconda metà del calendario, tra cui la numero 14 BYU (17 ottobre), la numero 7 Miami (7 novembre) e la numero 19 SMU (21 novembre).

La motivazione della rivincita

Una motivazione potente per Notre Dame deriva dalla mancata qualificazione ai playoff della scorsa stagione. Nonostante un record di 10 vittorie e 2 sconfitte, gli Irish furono esclusi a favore di una squadra di Alabama con tre sconfitte, poi sconfitta per 38-3 contro Indiana nel Rose Bowl quarterfinal. Questa decisione controversa ha alimentato il desiderio della squadra di non lasciare alcun dubbio quest'anno.

Le statistiche supportano questa spinta: l'FPI di ESPN assegna a Notre Dame una probabilità del 74,4 per cento di essere selezionata per il CFP. Sebbene esista una possibilità del 36,6 per cento che l'esito non sia quello sperato, la determinazione a dimostrare il proprio valore è alta. Gli analisti suggeriscono che la squadra non dovrebbe aver bisogno della "fortuna degli Irish" per affermarsi come contendente al titolo nazionale, puntando a giocare ogni sabato con la mentalità dei campioni.