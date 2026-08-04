Un grave episodio di potenziale violenza, strettamente connesso al contesto delle manifestazioni sportive, è stato efficacemente sventato nel pomeriggio del 29 luglio scorso. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha avuto luogo nei pressi del campo sportivo comunale di Badesse, una località situata nel comune di Monteriggioni, in provincia di Siena. L'operazione ha condotto alla denuncia a piede libero di nove giovani, tra cui un minorenne, tutti chiaramente identificati come facenti parte della tifoseria organizzata del Siena Calcio. L'accusa formale mossa nei loro confronti è di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, una fattispecie di reato particolarmente grave e sanzionata con rigore, specialmente quando si verifica in occasione di eventi sportivi, in linea con la legislazione vigente volta a contrastare la violenza negli stadi e nelle aree limitrofe.

La ricostruzione meticolosa degli eventi, condotta dagli investigatori, ha delineato un quadro di premeditazione e intento aggressivo. Secondo le indagini, i nove individui si sarebbero strategicamente appostati, utilizzando le proprie autovetture come copertura, lungo il percorso prestabilito che avrebbero dovuto seguire i tifosi del Grosseto. Questi ultimi erano attesi di ritorno da una partita amichevole. L'obiettivo dichiarato, come emerso dalle prime ipotesi investigative, era quello di organizzare un'azione ostile e un vero e proprio agguato al passaggio della tifoseria avversaria, trasformando un rientro pacifico in un potenziale teatro di scontro fisico e violenza.

Il materiale sequestrato: un arsenale per lo scontro

L'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo. Durante le operazioni di controllo e la successiva perquisizione dei veicoli occupati dai giovani, i carabinieri della stazione di Monteriggioni, con il fondamentale supporto dei colleghi della compagnia di Poggibonsi, hanno effettuato un sequestro significativo di materiale. Tra gli oggetti rinvenuti e confiscati figurano ben otto spranghe di ferro, diversi coltelli e taglierini, oltre a caschi, passamontagna e scaldacollo. Questi ultimi, in particolare, sono stati considerati idonei al travisamento, ovvero a coprire il volto per rendere irriconoscibili gli aggressori. La natura e la quantità di questi oggetti hanno rafforzato la convinzione degli investigatori che fossero potenzialmente destinati a un eventuale scontro, configurando un serio rischio per l'ordine pubblico e l'incolumità delle persone.

Le conseguenze legali e i provvedimenti in arrivo

Le implicazioni legali per i nove giovani sono immediate e severe. Per ciascuno di loro è scattata la formale denuncia alla Procura della Repubblica di Siena, che avvierà le procedure giudiziarie del caso. Non solo: le posizioni di tutti i soggetti coinvolti saranno attentamente esaminate e trasmesse alla Questura di Siena. Qui verranno effettuate le valutazioni di competenza necessarie per l'eventuale adozione di provvedimenti di Daspo, l'acronimo di Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive. Il Daspo è una misura di prevenzione che impedisce a soggetti ritenuti pericolosi di partecipare a eventi sportivi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza negli stadi e nelle aree adiacenti.