Gregorio Paltrinieri ha concluso al quarto posto la prova maschile dei 10 chilometri di nuoto di fondo agli Europei, svoltisi nelle acque della Senna a Parigi. Il titolo continentale è stato conquistato dal tedesco Florian Wellbrock. Nonostante una rimonta finale significativa, il campione azzurro non è riuscito a salire sul podio, sfiorando la medaglia in una gara intensa.

Il trionfo di Wellbrock e la rimonta azzurra

La competizione nella Senna ha visto Florian Wellbrock assicurarsi la medaglia d'oro con il tempo di 1h55’18"3. Il nuotatore tedesco ha costruito il suo successo con un allungo decisivo nell'ultimo giro.

La medaglia d'argento è andata all'ungherese David Betlehem (1h55’20"5), mentre il bronzo è stato conquistato da un altro tedesco, Oliver Klemet (1h55’24"8). Il podio ha così evidenziato il dominio della Germania in questa specialità.

Per Gregorio Paltrinieri, la gara è iniziata con una posizione più arretrata, trovandosi inizialmente in ottava piazza. Tuttavia, l'atleta italiano ha dimostrato la sua determinazione, mettendo in atto una poderosa rimonta nelle fasi conclusive. Nonostante il recupero di diverse posizioni, Paltrinieri ha tagliato il traguardo in 1h55’34"8, piazzandosi al quarto posto, a pochi secondi dalla zona medaglia. Una prestazione che, pur non portando metallo, ha ribadito la sua tempra e la sua capacità di lottare fino all'ultimo metro.

Le performance degli altri azzurri e le prossime gare

Il team italiano ha mostrato una buona prova complessiva nella 10 km maschile. Dietro a Gregorio Paltrinieri, si sono distinti altri due atleti azzurri. Marcello Guidi ha ottenuto un eccellente quinto posto, con il tempo di 1h55’36"7. Subito dopo, in settima posizione, si è classificato Andrea Filadelli, che ha completato la sua gara in 1h55’46"8. Queste prestazioni confermano la competitività della squadra italiana nel nuoto di fondo a livello continentale.

L'attenzione si sposta ora sulle prossime sfide. Nel pomeriggio è prevista la partenza della 10 chilometri femminile, una gara altrettanto attesa. Tra le protagoniste italiane ci sarà la bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, affiancata da Linda Caponi e Giulia Berton.

La squadra azzurra si presenta con ambizioni importanti, puntando a risultati di prestigio in queste competizioni continentali.

La Senna, palcoscenico di eventi internazionali

La scelta della Senna come sede per gli Europei di nuoto di fondo non è casuale. Le acque del fiume parigino hanno già ospitato le competizioni olimpiche di nuoto in acque libere durante i Giochi del 2024, confermandosi un palcoscenico ideale per eventi di tale portata. Questa familiarità con il percorso può essere un vantaggio per gli atleti. La partecipazione italiana a questi Europei è di alto livello, con Gregorio Paltrinieri che sarà impegnato anche in altre due prove individuali: i 5 chilometri e la spettacolare gara dei 3 chilometri knockout sprint. Questo evidenzia la versatilità e la resistenza del campione azzurro, pronto ad affrontare nuove sfide e a cercare ulteriori successi.