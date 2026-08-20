L'Università dell'Oklahoma ha annunciato il prolungamento del contratto per Brent Venables, capo allenatore della squadra di football dei Sooners. L'accordo, che estende la sua permanenza fino al 2031, prevede un'estensione di sei anni e un compenso annuo di 10,5 milioni di dollari. Questa cifra rappresenta un significativo aumento rispetto al precedente stipendio di 8,15 milioni di dollari e aggiunge due anni all'intesa preesistente. La decisione arriva in un momento cruciale, dopo che Venables ha condotto la squadra ai College Football Playoff nel 2025, un traguardo che ha evidentemente rafforzato la fiducia della dirigenza.

Nonostante il recente accesso ai playoff, la scelta di prolungare il contratto di Venables ha generato alcune perplessità tra gli osservatori. Il suo bilancio complessivo alla guida degli Oklahoma Sooners si attesta su 32 vittorie e 20 sconfitte, con una percentuale di successi del 61,5%. Tuttavia, è il rendimento nelle partite di postseason a sollevare maggiori interrogativi: la squadra ha registrato un deludente 0-4 in tutti gli incontri disputati dopo la stagione regolare. Anche il confronto con i rivali storici del Texas mostra un quadro non entusiasmante, con una sola vittoria e ben tre sconfitte. Il miglior piazzamento raggiunto a livello nazionale sotto la sua gestione è stato il tredicesimo posto nel ranking AP nel 2025, mentre nella conference SEC i Sooners hanno ottenuto come miglior risultato un quinto posto a pari merito nello stesso anno.

Critiche sulla tempistica e aspettative future

Le critiche principali si concentrano sulla tempistica dell'estensione contrattuale. Diversi analisti ritengono che sarebbe stato più prudente attendere i risultati della stagione 2026 prima di siglare un impegno economico così rilevante e a lungo termine. Il rendimento altalenante della squadra, che ha alternato due stagioni con un record negativo di sei vittorie e sette sconfitte a due stagioni più positive con dieci vittorie e tre sconfitte, alimenta ulteriormente i dubbi sulla decisione della dirigenza. Questa inconsistenza nei risultati rende la scelta del rinnovo, in questo preciso momento, oggetto di dibattito.

Nel dettaglio, la partecipazione ai playoff del 2025 si è conclusa con un'eliminazione in casa, subendo una sconfitta di dieci punti contro Alabama, nonostante i Sooners avessero precedentemente battuto la stessa squadra durante la stagione regolare.

A ciò si aggiunge la netta sconfitta nella finale della SEC contro Georgia, un risultato che ha evidenziato alcune lacune. Le proiezioni per la prossima stagione indicano un totale di vittorie atteso tra le sette e le otto (con un FPI di 7.5-4.6), suggerendo che Venables sarà chiamato a superare ampiamente le aspettative per giustificare l'importante e costoso impegno a lungo termine assunto dall'università.

Dettagli ufficiali del nuovo accordo

Il nuovo contratto di Brent Venables è stato ufficialmente annunciato dal Vicepresidente e Direttore dell'Area Atletica dell'Università dell'Oklahoma, Roger Denny. L'accordo, la cui effettività è subordinata all'approvazione del Board of Regents, estende la durata della collaborazione fino al 31 gennaio 2032.

Questa mossa ribadisce la fiducia della dirigenza nei confronti dell'allenatore, nonostante le recenti performance altalenanti e le critiche emerse riguardo alla tempistica del rinnovo. L'impegno a lungo termine sottolinea la volontà di costruire un progetto solido e duraturo con Venables alla guida dei Sooners.