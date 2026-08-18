La stagione da rookie di Olivia Miles, seconda scelta assoluta delle Minnesota Lynx, è tra le più straordinarie della WNBA, con un impatto "incredibile" che l'ha resa punto di riferimento. Il suo contributo è stato decisivo per il primo posto delle Lynx e per la qualificazione ai playoff, proiettandola tra i vertici della lega.

Le cifre di Miles sono impressionanti: medie di 19,9 punti, 4,6 rimbalzi, 6,1 assist e 1,2 recuperi; è tra le prime dieci della lega per punti e assist. La sua efficienza è evidenziata dal 49,7% dal campo e dal 40% da tre punti.

Ha stabilito un record di franchigia per una rookie dei Lynx con 33 punti contro le Phoenix Mercury e un primato di otto triple in una gara contro le Golden State Valkyries. È la più veloce in WNBA a raggiungere 400 punti, 100 rimbalzi e 100 assist in sole 22 partite.

Un impatto storico tra le esordienti

Il dominio di Miles tra le rookie è tale che la corsa al premio di Rookie of the Year sembra già conclusa, con i riconoscimenti mensili vinti. Le sue prestazioni la inseriscono nella discussione per il Most Valuable Player, traguardo raggiunto solo da Candace Parker (ROY e MVP). Anche senza l'MVP, la sua stagione la rende una forte candidata per l'All-WNBA First Team, onore concesso a sole cinque rookie in WNBA.

Olivia Miles è tra queste cinque leggendarie prime squadre. La sua posizione potrebbe migliorare se guiderà le Minnesota Lynx al titolo. Tra i nomi di riferimento per le migliori stagioni da rookie figurano Candace Parker, Tamika Catchings, Sue Bird, Diana Taurasi e Caitlin Clark; Miles si dimostra all'altezza di tale compagnia.

Numeri che confermano l'eccellenza

Miles è sesta in WNBA per efficienza e ottava per punti e assist, risultati rari per una debuttante. Il 50,2% al tiro conferma la qualità delle sue scelte. Il dominio nei premi mensili di rookie era evidente già a giugno, un segnale di una stagione che la inserisce tra le migliori rookie di sempre, con prospettive per l'MVP.