Oltre settanta giocatori di Major League Baseball (MLB) hanno partecipato alle Little League World Series (LLWS), il celebre torneo giovanile. Ad agosto 2026, cinque di questi atleti sono attivi nei roster MLB, a testimonianza della rilevanza della competizione: Ángel Genao (Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana, 2007; Cleveland Guardians), Ceddanne Rafaela (Willemstad, Curaçao, 2012; Boston Red Sox), Cody Bellinger (Chandler, Arizona, 2007; New York Yankees), Michael Conforto (Redmond, Washington, 2004; Chicago Cubs) e Randal Grichuk (Richmond, Texas, 2003–04; Chicago White Sox).

Jurickson Profar, vincitore del titolo LLWS nel 2004, è escluso dagli attivi per una sospensione antidoping.

Numerosi nomi illustri del baseball ritirati hanno calcato i campi delle LLWS prima di approdare in MLB. Tra questi: Jim Barbieri, primo a giocare sia le LLWS che le World Series MLB; Jason Bay (1990), tre volte All-Star; Derek Bell (1980-81), campione delle World Series 1992; Sean Burroughs (1992-93), due titoli LLWS e oro olimpico; Chin-Feng Chen (1990), primo taiwanese in MLB; Todd Frazier (1998), due volte All-Star e campione Home Run Derby; Charlie Hayes (1977), ultimo out World Series 1996; Ken Hubbs (1954), Rookie dell’anno NL 1962 e Gold Glove; Lance Lynn (1999), due volte All-Star e campione delle World Series 2011; Yusmeiro Petit (1994), unico a vincere sia LLWS che World Series MLB (2014); Boog Powell (1954), MVP AL 1970 e due volte campione delle World Series; Jonathan Schoop (2003-04), All-Star 2017 e campione LLWS 2004; Gary Sheffield (1980), nove volte All-Star, campione World Series 1997 e 509 fuoricampo; Jason Varitek (1984), tre volte All-Star e due volte campione delle World Series.

Hall of Fame e la sfida della MLB

Nonostante il significativo numero di ex partecipanti LLWS approdati in MLB, nessuno di loro è stato ancora eletto nella National Baseball Hall of Fame. Gary Sheffield, tra i più noti, è stato escluso dal ballottaggio per legami con sostanze dopanti. Tra gli attivi, nessuno sembra destinato a Cooperstown. Cody Bellinger, tre volte All-Star e già MVP, ha 236 fuoricampo; per la Hall of Fame dovrebbe arrivare a 400, un traguardo distante nonostante il calo nei fuoricampo, pur restando prezioso per difesa e disciplina al piatto. Oltre ai già citati, Colby Rasmus, Jason Marquis, Kevin Cash e Lloyd McClendon sono altri ex partecipanti LLWS che hanno raggiunto la MLB.

Il torneo di Williamsport si conferma una vetrina di talento, anticipando carriere di successo ai vertici. Tuttavia, il percorso dalle Little League alle grandi leghe resta un'impresa per pochi, a testimonianza della difficoltà di emergere nel baseball.