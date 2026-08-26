L'Italia è tornata sul gradino più alto del podio ai Mondiali MTB in Trentino, conquistando la medaglia d'oro nella specialità del team relay. A tredici anni dall'ultimo trionfo iridato, la squadra azzurra ha scritto una nuova pagina di storia, superando la Svizzera, che ha ottenuto l'argento, e gli Stati Uniti, medaglia di bronzo.

Il sestetto vincente era composto da Juri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana. La loro prestazione eccezionale e corale ha permesso all'Italia di aggiudicarsi il quarto titolo mondiale in questa disciplina, dimostrando la forza di un movimento che unisce diverse generazioni e categorie.

La gara, svoltasi nella suggestiva cornice della Val di Sole, ha messo in luce la coesione del collettivo azzurro, capace di integrare atleti delle categorie Elite, Under 23 e Junior, sia uomini che donne. Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha espresso profonda soddisfazione per il risultato, definendo questa vittoria un "premio all'intero movimento" e un esempio della capacità di unire diverse componenti in un'unica competizione di successo.

La toccante dedica a Chiara Teocchi

Al termine della prova, la squadra italiana ha voluto dedicare la preziosa vittoria a Chiara Teocchi, atleta che sta affrontando un difficile percorso di recupero. Chiara è in riabilitazione dopo un grave incidente avvenuto a La Thuile lo scorso luglio, che le ha causato un trauma spinale e ha richiesto un intervento chirurgico.

Un momento di grande emozione ha caratterizzato la premiazione, quando gli azzurri hanno esposto un tricolore con la scritta "Forza Chiara". Questo gesto ha simbolezzato la loro vicinanza e il sostegno incondizionato a una compagna che sta lottando con coraggio. L'atto di solidarietà ha commosso il pubblico presente, evidenziando il profondo spirito di squadra che anima il gruppo.

Il quarto titolo mondiale nel team relay

Con questo trionfo, l'Italia consolida la sua tradizione nel team relay di mountain bike, portando a quattro il numero dei titoli mondiali conquistati in questa specialità. La staffetta tricolore ha dimostrato ancora una volta coesione e determinazione, elementi chiave per il successo in una disciplina che richiede un'armonia perfetta tra i suoi componenti.

La vittoria in Val di Sole, arricchita dalla toccante dedica a Chiara Teocchi, non è solo un risultato sportivo di prestigio, ma anche un potente messaggio di unità e sostegno reciproco, valori fondamentali che trascendono la competizione agonistica e rafforzano il legame tra gli atleti.